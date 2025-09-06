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Ένταση στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα
Ειδήσεις
21:31 - 06 Σεπ 2025

Ένταση στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση επικράτησε στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση της πορείας για τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με βόμβες μολόφοτοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με τη χρήση χειροβομβίδων, κρότων λάμψης και χημικών, προκαλώντας μεγάλη ένταση.

Είχε προηγηθεί ειρηνική πορεία, με ορισμένους διαδηλωτές μάλιστα να καταβάλλουν προσπάθεια να αποτρέψουν τους κουκουλοφόρους.

Η αστυνομία προχώρησε μάλιστα σε 4 συλλήψεις. Μία αφορούσε έναν εικοσάχρονο που έφερε πάνω του εμπρηστικούς μηχανισμούς, μία δεύτερη ενός ατόμου που κρατούσε σφυρί, μία για ναρκωτικά και άλλη μία λόγω μάσκας full face, όπως μεταδόθηκε στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές.

Σε γενικές γραμμές, η συγκέντρωση κύλησε σε μεγάλο βαθμό ομαλά. Υπενθυμίζεται ότι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκαν πέραν της Αθήνας και σε περίπου άλλες 70 πόλεις της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 21:39
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