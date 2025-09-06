Σήμα κινδύνου από τους φούρνους: 1.500 «λουκέτα» τα τελευταία χρόνια

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται ο κλάδος της αρτοποιίας, με πάνω από 1.500 φούρνους να έχουν βάλει «λουκέτο» τα τελευταία χρόνια.

Οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για αδιέξοδο, κυρίως λόγω του υπέρογκου ενεργειακού κόστους, που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα 1.900 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, η τιμή των πρώτων υλών έχει διπλασιαστεί, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων. Παρά τις πιέσεις, οι τιμές στα προϊόντα αρτοποιίας διατηρούνται ακόμη σε λογικά επίπεδα, όμως τα συσσωρευμένα χρέη πνίγουν τους επαγγελματίες.

Οι φούρνοι εκπέμπουν SOS, με αιτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία για στήριξη, ενώ η απουσία κινήτρων αποθαρρύνει και τους νέους από το να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Γενικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με σοβαρό κίνδυνο επιβίωσης.