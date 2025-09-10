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ΥΠΕΞ: Οδηγίες για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ
Ειδήσεις
14:21 - 10 Σεπ 2025

ΥΠΕΞ: Οδηγίες για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο Νεπάλ, εξέδωσε ανακοίνωση για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Νεπάλ, να αποκλείσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, X και YouTube, προκάλεσε σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων.

Με αφορμή την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στην ασιατική χώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ότι οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και μέσω e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

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