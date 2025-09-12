Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών αναλύει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ: Δεν αλλάζουν την καθημερινότητα

Αναλυτικά αναφέρει:

Βρίσκουμε θετική οποιαδήποτε μεταρρύθμιση ελαφρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις!

Θετική η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η οποία συμβάλλει στη μείωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας αλλά και στη μείωση φορολογίας εισοδημάτων από ακίνητα.

Όμως, πόσο αποτελεσματικά είναι τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν; Ας δούμε τα πιο βασικά!

Φορολογία εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις ατομικές επιχειρήσεις:

Α) Νέοι έως 30 ετών (0-25 & 26-30) με εισόδημα έως 20.000€ (περίπου 800.000 πολίτες)

Το αφορολόγητο σε νέους κάτω των 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000€ και η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για ηλικίες 26-30 αφορά σε μία μικρή ελάφρυνση σε υφιστάμενα χαμηλής φορολόγησης εισοδήματα.

Ήδη, για ενάρξεις επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα πρώτα τρία έτη, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ήταν μειωμένος κατά 50%, δηλαδή από 9% στο 4,5% για τα πρώτα 10.000€ καθαρού εισοδήματος. Επομένως η ωφέλεια για το κλιμάκιο των πρώτων 10.000€ δεν είναι σημαντική, όταν ελαφρύνεται ουσιαστικά σε ετήσια βάση κατά 450,00€ από το 2026 και σίγουρα δεν αποτελεί κίνητρο έναρξης δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, για το επόμενο κλιμάκιο καθαρού εισοδήματος 10.001€-20.000€ παραμένουν αφορολόγητοι οι νέοι έως 25 ετών, ενώ εκείνοι από 26-30 ετών επιβαρύνονται με 9%, δηλαδή 1.800€ για εισόδημα 20.000€.

Φυσικά, δεν τυχαίνει καν σχολίου το γεγονός των εκπτώσεων που λαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία λόγω απόκτησης τεσσάρων (4) τέκνων, με δεδομένο ότι σε αυτές τις ηλικίες πολύ δύσκολα μπορεί αυτό να συμβεί.

Συμπερασματικά, η ανωτέρω μεταρρύθμιση με στόχευση το δημογραφικό πρόβλημα, δυστυχώς δεν πραγματοποιείται και για υψηλότερα εισοδήματα, αλλά ελαφρύνει ελάχιστα τα χαμηλά, που τυγχάνουν ήδη χαμηλής φορολόγησης.

Β) Για τους άνω των 30 ετών… (πάνω από 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι) με εισόδημα 20.000€ ή 40.000€:

Προβαίνοντας σε παραδείγματα για την πληρέστερη κατανόηση των νέων μέτρων διαπιστώνουμε:

Παράδειγμα 1: Εισόδημα 20000€: Μισθωτός 31 ετών VS Ελ. Επαγγελματίας 31 ετών

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογούμενων της χώρας με εισόδημα έως 20.000€ (87% με βάση τις φορ. δηλώσεις του έτους 2024), μεταξύ των οποίων και εκείνο που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, ή θα πρέπει να είναι έως 25 ετών, ή να αποκτήσει ταυτόχρονα τέσσερα (4) παιδιά και άνω (!) προκειμένου να επωφεληθεί την πλήρη φορολογική απαλλαγή για το εισόδημά του!

Παράδειγμα 2: Εισόδημα 40000€: Μισθωτός 31 ετών VS Ελ. Επαγγελματίας 31 ετών

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι και στο μεγαλύτερο κλιμάκιο εισοδήματος οι ελαφρύνσεις λόγω παιδιών, ενώ θα έπρεπε, δεν είναι ουσιαστικές.