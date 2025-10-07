ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση του Βάρρα, τα κενά μνήμης και η ανταλλαγή πυρών κυβέρνησης αντιπολίτευσης
Πολιτική
18:10 - 07 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση του Βάρρα, τα κενά μνήμης και η ανταλλαγή πυρών κυβέρνησης αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, στην σημερινή του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άναψε φωτιές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Χρέωσε την απομάκρυνση του από τον Οργανισμό στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ενώ αν και επικαλέστηκε αρκετές φορές «κενά μνήμης» στην κατάθεση του ενέπλεξε και στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα, μία ημέρα έντασης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Βάρρας υποστήριξε πως «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση με τον υπουργό» και πως οι πληρωμές «γίνονταν πολύ καλά», χωρίς μεταξύ τους διαφωνίες ή προστριβές.

Ερωτηθείς εάν είχε δεχτεί παρέμβαση από τον ίδιο τον Υπουργό σχετικά με το ποιος έπρεπε να ελεγχθεί από τον Οργανισμό για τις πληρωμές, ο κ. Βάρρας απάντησε αρνητικά και σημείωσε ότι «ενδεχομένως» να είχε δεχτεί από τον γενικό γραμματέα, τον Γιώργο Στρατάκο.

Ωστόσο, παρότι διέψευσε πως με τον Μάκη Βορίδη υπήρχαν προστριβές, σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμός, ο κ. Βάρρας «έδειξε» τον πρώην υπουργό.

«Λέτε στο σημείωμα σας προς τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι “ξεκάρφωνατε ανομίες”», του είπε η κα Αποστολάκη και συνέχισε: «Άρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;». Ο κ. Βάρρας δεν τη διέψευσε, αλλά αντιθέτως συμφώνησε. Στη συνέχεια, σε επόμενη ερώτηση της κα Αποστολάκη σχετικά με το ποιοι του την είχαν «στημένη», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε: «Ο τεχνικός σύμβουλος. Η Neuropublic-Γαργαλάκος».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Βάρρας δήλωσε ότι αποπέμφθηκε από ΟΠΕΚΕΠΕ με απαίτηση της Neuropublic

Άμεση ήταν η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, με πηγές από το κόμμα να αναφέρουν ότι ο Γρηγόρης Βάρρας, προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις, δηλώνοντας ότι αποπέμφθηκε από τη θέση του κατ’ απαίτηση της εταιρείας Neuropublic, με «εκτελεστή» τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βάρρας κατέθεσε πως δεχόταν πιέσεις από την Neuropublic, τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να εγκρίνει παράνομες πληρωμές, τις οποίες αρνήθηκε, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για δίκτυο διαπλοκής που περιλάμβανε στελέχη του υπουργείου, τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τον έλεγχο του Οργανισμού και τη χειραγώγηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πηγές ΝΔ: Να κληθεί ο στενός συνεργάτης Ανδρουλάκη, Νίκος Μπουνάκης, στην Εξεταστική

Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία ζητά την κλήση του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις - όπως αναφέρει- για εμπλοκή του στην υπόθεση με τις δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα.

Όπως υποστηρίζει η ΝΔ, η παραδοχή του Μπουνάκη ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) προέβαινε στις δηλώσεις αυτές δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει την ανάγκη διερεύνησης πιθανών «παρακλαδιών» του σκανδάλου. Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συγκάλυψη.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Σφάζει» Βορίδη αλλά δεν είχε πει κουβέντα στον Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε σοβαρές πιέσεις και ευθύνες από πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα.

Όπως τονίζουν, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού φέρεται να δέχθηκε παρεμβάσεις από τον Μάκη Βορίδη και την εταιρεία Neuropublic για παράνομες πληρωμές, τις οποίες αρνήθηκε, με αποτέλεσμα την αποπομπή του. Παράλληλα, επικαλέστηκε «κενά μνήμης» για διάφορα ζητήματα, ενώ διατήρησε σιωπή για τον πρωθυπουργό, παρά τη στενή συνεργασία του μαζί του μετά τη θητεία του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά εγείρουν ερωτήματα για την ενημέρωση και εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο.

Πηγές ΝΔ: Έκθετη η αντιπολίτευση μετά την αποστολή του σημειώματος Βάρρα

Σε μία ακόμα αντεπίθεση της κυβέρνησης, πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι η αντιπολίτευση εκτέθηκε μετά την αποστολή από τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή ενός άτυπου ενημερωτικού σημειώματος που είχε λάβει από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα.

Το σημείωμα, που δεν ήταν επίσημο έγγραφο, επιβεβαίωσε τα στοιχεία που ανέφερε ο Μυλωνάκης για την ενημέρωση που είχε ζητήσει από τον Βάρρα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων. Η ΝΔ τονίζει τις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015-2019, αναφέροντας παράνομες μεθοδεύσεις, απατηλές συμβάσεις και αδράνεια στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, γεγονότα που οδήγησαν σε οικονομική ζημία και αναστάτωση στους παραγωγούς.

Το σημείωμα επιβεβαιώνει επίσης ότι ο Μυλωνάκης ζήτησε τη συγκεκριμένη ενημέρωση μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάργηση του Οργανισμού, επισημαίνοντας τη δέσμευσή του για διαφάνεια και προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ανακοίνωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy.

Ο κ. Βάρρας "έδωσε" τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης "έδωσε" τον κ. Βορίδη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά.

Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση... νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι "γαλάζιο" το σκάνδαλο.

Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους.

Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται.

Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος.

Υ.Γ. Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη , αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση.

