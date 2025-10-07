Κωνσταντοπούλου: Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι

Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κ. Ρούτσι ότι τερματίζει την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε επί 23 ημέρες, ζητώντας τη δικαίωση του γιου του, Ντένις, θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «ημέρα μιας πολύ μεγάλης γιορτής, του καλού απέναντι στο κακό», σημειώνοντας ότι «αποδεικνύεται πως το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι» και πως «ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του και το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν», προσθέτοντας πως πλέον «ανασύρονται οι έρευνες και οι μηνύσεις των συγγενών από το αρχείο, καθώς και όλα τα στοιχεία που αφορούν τα αίτια της πυρκαγιάς και των θανάτων στα Τέμπη».

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, η εισαγγελική έρευνα επανεκκινεί, με επίκεντρο τις τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που δεν είχαν γίνει, αλλά και τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων. «Όλα πλέον είναι ανοιχτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επεσήμανε ότι «ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι νίκησε εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια» και ότι «του οφείλουμε ευγνωμοσύνη γιατί απέδειξε με αυταπάρνηση και πείσμα πως η δικαιοσύνη μπορεί να επιβληθεί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε σειρά επόμενων ενεργειών για τη συνέχιση του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, αναφέροντας ότι ακυρώνονται οι εσπευσμένες διαδικασίες της Εισαγγελίας Λάρισας και ότι θα ακολουθήσει διορισμός νέων πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων, πιθανώς και από το εξωτερικό, ώστε να διασφαλιστεί μια «διαφανής και εγγυημένη διαδικασία».

«Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι οικογένειες θα παρακολουθούν κάθε βήμα μέχρι τέλους», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.