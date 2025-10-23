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Συγκλονίζει η κατάθεση του γιου Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση – δεν ήταν ατύχημα»
Ειδήσεις
13:10 - 23 Οκτ 2025

Συγκλονίζει η κατάθεση του γιου Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση – δεν ήταν ατύχημα»

Reporter.gr Newsroom
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Στη δίκη που συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, κατέθεσε ο μικρότερος γιος του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Ο Αλέξανδρος Βαλυράκης περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε όταν βρήκε τη σορό του πατέρα του σε ένα νησάκι στην περιοχή. Αναφέρθηκε στα τραύματα που έφερε ο πατέρας του, τονίζοντας πως ήταν εμφανή σημάδια βίας, όπως μελανιές στο κεφάλι, αμυντικά τραύματα στα χέρια και ένα σοβαρό τραύμα στον τράχηλο. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση σοκαριστική και υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε δεχθεί επίθεση, προσπάθησε να προστατευθεί καλύπτοντας το κεφάλι του, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Αλέξανδρος περιέγραψε επίσης τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό και το ταξίδι του από την Αθήνα προς το σημείο όπου βρέθηκε ο πατέρας του. Στο δικαστήριο ανέφερε πως μόλις έφτασε, είδε πολύ κόσμο και βρήκε τον πατέρα του καλυμμένο, ενώ ο αδελφός του βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Η πρώτη του αντίδραση ήταν να προσπαθήσει να προστατεύσει τον πατέρα του.

Στη συνέχεια, όταν πήγε στο νοσοκομείο για να δει τη σορό, περιέγραψε ξανά τα σοβαρά τραύματα που είχε ο πατέρας του και τόνισε ότι η στολή που φορούσε ο Σήφης Βαλυράκης ήταν άθικτη, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκλείει το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε τραυματισμό από την προπέλα του αλιευτικού σκάφους.

Επιπλέον, ανέφερε πως πριν από τον θάνατο δεν γνώριζε για τυχόν διαφορές ή εντάσεις στη θάλασσα, αλλά μετά έμαθε πως υπήρχαν περιστατικά όπου επαγγελματίες ψαράδες προκαλούσαν ζημιές ακόμα και με εμβολισμούς. Έκανε λόγο για πληροφορίες που τον συγκλόνισαν.

Τέλος, ο μάρτυρας εξέφρασε την πεποίθηση της οικογένειας ότι η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου ήταν ανεπαρκής και επανέλαβε τη θέση ότι ο πατέρας του έχασε τη ζωή του από τα σοβαρά χτυπήματα που του προκάλεσαν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες.

Η δίκη συνεχίζεται.

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