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Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για το φόνο στον Κίσσαμο - Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος
Ειδήσεις
12:42 - 28 Οκτ 2025

Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για το φόνο στον Κίσσαμο - Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος

Reporter.gr Newsroom
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Το πυροβόλο όπλο 22 χιλιοστών με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου στο Έλος Κισάμου ο 23χρονος δράστης, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο με τον γεμιστήρα.

Ο 23χρονος, ο οποίος παραδόθηκε χθες, παραμένει κρατούμενος και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής και ανακριτικής αρχής Χανίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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