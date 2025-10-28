Χανιά: Έλαβε προθεσμία ο 23χρονος για τον φόνο στον Κίσσαμο

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου Χανίων μεταφέρθηκε σήμερα (28/10) το μεσημέρι στα δικαστήρια της Κρήτης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το προσεχές Σάββατο, ενώ εναντίον του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις.

Το όπλο των 22 χιλιοστών, με το οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα κατά τη διάρκεια γλεντιού, βρέθηκε από τις αρχές σε χωράφι στο Ελαφονήσι, κατόπιν υπόδειξης του ίδιου του κατηγορουμένου, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε ότι ο νεαρός «είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για όσα συνέβησαν», προσθέτοντας πως όλα όσα έχει να πει θα τα εκφράσει ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος επέδειξε μεταμέλεια και συνεργάστηκε με τις αρχές, παραδίδοντας τον εαυτό του αυτοβούλως χωρίς να χρειαστεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ υπέδειξε και το σημείο όπου είχε κρυμμένο το όπλο, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν ακριβώς όπως τους είχε δείξει.