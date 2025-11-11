Διάλογος Κορυφής στο Βερολίνο για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις
16:01 - 11 Νοε 2025

Διάλογος Κορυφής στο Βερολίνο για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις σε κομβικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πραγματοποιεί στρατηγική τοποθέτηση στο Βερολίνο, στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Σε συνεργασία με το Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), ένα από τα σημαντικότερα think tanks της Γερμανίας, διοργανώνει το πρώτο διεθνές συνέδριο στο Βερολίνο στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2025, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμους Έλληνες και Γερμανούς αξιωματούχους για έναν θεσμικό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εξέχουσες συμμετοχές από Ελλάδα και Γερμανία

H κορυφαία συνάντηση, που θα λάβει χώρα στα γραφεία του SWP, θα φιλοξενήσει διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων θέτοντας επί τάπητος τις κομβικότερες παραμέτρους των εξελίξεων για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ανάμεσα στους Έλληνες ομιλητές είναι οι: Παναγιώτης Πικραμμένος, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής EFA GROUP, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος THEON, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών (EENE), Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ.

Από τη γερμανική πλευρά, μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται: Stefan Mair, Director, SWP, Carolin Thielking, Director of the Planning and Command Staff, Federal Ministry of Defence, Christoph Wolfrum, Europe Director, Federal Foreign Office, Gerhard Schlaudraff, Director for Climate Diplomacy, Federal Foreign Office.

Στο Επίκεντρο: Η Ανατολική Μεσόγειος & η Ευρωπαϊκή Σταθερότητα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναλυθούν ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και πράσινης μετάβασης, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση. Επίσης, θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Η θεματική της στρατηγικής αυτονομίας και άμυνας θα αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και της συνεργασίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων. Παράλληλα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας πιο συνεκτικής και σταθερής Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, η μετανάστευση θα προσεγγιστεί ως μια από τις πιο σύνθετες και διαρκείς προκλήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, με έμφαση στις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της. Όλες οι συζητήσεις θα γίνουν υπό Chatham House Rule.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του EFA GROUP και της Rohde & Schwarz.

