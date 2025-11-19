Λοβέρδος – Υπόθεση Novartis: «κοινοί συκοφάντες» οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες

Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου συνεχίστηκε η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό.

Ως «κοινούς συκοφάντες» χαρακτήρισε ο κ. Λοβέρδος τους κατηγορούμενους με τις κώδικες ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», ενώ έκανε λόγο για «κωμικές και ψευδείς» καταθέσεις που έδωσαν στους εισαγγελείς, μιλώντας για πολιτική στόχευση.

«Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή. Έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική. Το δόγμα ήταν “θα μείνουμε στην κυβέρνηση 10 χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν”. Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν και αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Έπρεπε να εφεύρουν νέες κατηγορίες για να προχωρήσουν», είπε ο κ. Λοβέρδος, αναφέροντας πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν οικονομικό όφελος.

«Είχαν σκοπούς οικονομικούς»

«Είχαν σκοπούς οικονομικούς. Η δεύτερη κατηγορούμενη έχει πάρει πολύ μεγάλο ποσό. Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα όχι στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα», κατέθεσε.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι μια φορά είχε συναντήσει τον Κωνσταντίνο Φρουζή όταν εξελέγη πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιρειών.

«Ήρθε στο γραφείο μου, τον είδα ένα λεπτό τον Μάρτιο του 2012. Γνωριστήκαμε και δεν τον συνάντησα ποτέ ξανά, τον Μάιο έπεσε η κυβέρνηση», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης κατά της Εισαγγελέως για μεροληψία, η οποία αναμένεται να κριθεί προσεχώς.