ΣτΕ: Επιβολή προστίμων σε τέσσερα υπουργεία για μη συμμόρφωση σε αποφάσεις για δικαιώματα μηχανικών ΤΕΙ
Ειδήσεις
17:48 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε τέσσερα υπουργεία, ύψους από 5.000 έως 12.000 ευρώ, λόγω μη συμμόρφωσής τους με προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα θα καταβληθούν από τα υπουργεία στους πολίτες -μηχανικούς ΤΕΙ- οι οποίοι είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και δικαιώθηκαν, αλλά οι αρμόδιοι φορείς δεν εφάρμοσαν τις αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 13 χρόνια από τη δημοσίευσή τους.

Τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης, παρά την ακύρωση της παράλειψης έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ ως αντισυνταγματικής, δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών διαταγμάτων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας:

«Με τις αποφάσεις 20, 23, 24, 25 και 26/2025 το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας επέβαλε, σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 3068/2002, χρηματικές κυρώσεις σε βάρος του Δημοσίου (Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης), λόγω της αδικαιολόγητης και επί μακρόν μη συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου (4917/2012, 2073/2022, 2407-9/2022), με τις οποίες ακυρώθηκε ως αντίθετη με το Σύνταγμα η παράλειψη έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

Παρά την επανειλημμένη ακύρωση της παράλειψης, τη συνταγματική υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις και την παρέλευση ήδη 13 ετών από τη δημοσίευση της πρώτης ακυρωτικής απόφασης, το προεδρικό διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Ειδικότερα με την 20/2025 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική κύρωση 12.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την 4917/2012 ακυρωτική απόφαση.

Είναι η τέταρτη φορά που επιβάλλεται χρηματική κύρωση για μη συμμόρφωση στην απόφαση αυτή. Είχαν προηγηθεί διαδοχικές αιτήσεις των αιτούντων στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, οι οποίες απέληξαν στην έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες, κατόπιν διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις το 2018 (5.000 ευρώ ανά αιτούντα), το 2021 (10.000 ευρώ ανά αιτούντα) και το 2023 (10.000 ευρώ ανά αιτούντα).

Με τις 23, 24, και 25/2025 αποφάσεις του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις 5.000 ευρώ ανά αιτούντα, αντίστοιχα, λόγω μη συμμόρφωσης με τις 2407-9/2022 ακυρωτικές αποφάσεις. Είχε προηγηθεί η 2040/2017 απόφαση του Δικαστηρίου που είχε επίσης ακυρώσει την παράλειψη έκδοσης του προεδρικού διατάγματος, τη μη συμμόρφωση προς την οποία διαπίστωσε το Συμβούλιο επιβάλλοντας δύο φορές χρηματικές κυρώσεις το 2019 και το 2021.

Τέλος, με την 26/2025 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις 5.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την 2073/2022 ακυρωτική απόφαση.

Εξάλλου, έχουν ήδη δημοσιευθεί νεότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (903, 904/2025) που ακυρώνουν την παράλειψη έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε κάποιες δε από τις περιπτώσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Επίσης, εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις ακυρώσεως με το ίδιο αντικείμενο που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί και συνεχίζουν να κατατίθενται νέες.

Τέλος, η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις ανωτέρω ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις έχει ήδη διαπιστωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) το οποίο καταδίκασε τη χώρα για παράβαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας της 23ης Οκτωβρίου 2025, no. 43594/16). Εκκρεμούν και άλλες προσφυγές ενώπιον του ΕΔΔΑ με το ίδιο αντικείμενο».

