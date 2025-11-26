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Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματίας
Ειδήσεις
11:39 - 26 Νοε 2025

Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματίας

Reporter.gr Newsroom
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Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε στρατιωτική μονάδα στη Ρόδο, με τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 19χρονου εθνοφύλακα και το σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό ενός ακόμη στρατιωτικού.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Αφάντου, κατά τη διάρκεια διαδικασίας μεταφοράς οπλισμού και χειροβομβίδων από δύο πυροτεχνουργούς που υπηρετούσαν στη συγκεκριμένη μονάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Rodiaki, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να απασφάλισε κατά λάθος μια αμυντική χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη αμέσως.

Ο δεύτερος στρατιωτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό, ενώ αυτή την ώρα ο άτυχος στρατιωτικός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το ΓΕΕΘΑ έχει διατάξει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deili9936itd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 14:05
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