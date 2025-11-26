Γερμανία: «Κύμα» περικοπών θέσεων εργασίας σε βιομηχανία και υπηρεσίες

Οι εταιρείες στη Γερμανία έχουν γίνει πιο αυστηρές όσον αφορά τον προγραμματισμό του προσωπικού τους. Ο Δείκτης Απασχόλησης του ifo υποχώρησε στις 92,5 μονάδες τον Νοέμβριο, από 93,5 μονάδες τον Οκτώβριο. «Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ινστιτούτο ifo. «Λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας, η τάση στην αγορά εργασίας παραμένει ασθενής».

Στη βιομηχανία, ο δείκτης συνέχισε την καθοδική του πορεία. Η τάση για μείωση του αριθμού των εργαζομένων συνεχίστηκε σχεδόν σε όλους τους κλάδους.

Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα τον προηγούμενο μήνα, οι πάροχοι υπηρεσιών εμφανίζονται ξανά αισθητά πιο επιφυλακτικοί ως προς την πρόσληψη νέου προσωπικού. Ο κλάδος της φιλοξενίας, ειδικότερα, σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας.

Μόνο ο τομέας της νομικής υποστήριξης και οι εταιρείες φορολογικής συμβουλευτικής σκοπεύουν να προσλάβουν σημαντικό αριθμό νέων εργαζομένων.

Παρά την επικείμενη εορταστική περίοδο αγορών, οι εταιρείες λιανικού εμπορίου σχεδιάζουν να απασχολήσουν λιγότερο προσωπικό. Στον κατασκευαστικό κλάδο, η ζήτηση για εργατικό δυναμικό αυξάνεται ελαφρώς· ο σχετικός δείκτης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2022.