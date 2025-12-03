Αχαΐα: Εξάρθρωση κυκλώματος που στρατολογούσε ανήλικους για ληστείες

Ένα οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο δραστηριοποιούνταν σε ληστρικές κλοπές, διακεκριμένες κλοπές και εμπορία ανθρώπων, αποδόμησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τη συνεργασία υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Στο πλαίσιο συντονισμένων και ταυτόχρονων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδος Πατρών, στην Πίσω Συκιά Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή των Προσφυγικών Πατρών, προσήχθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και 8 ανήλικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Συνελήφθησαν εννέα άτομα (έξι άνδρες και τρεις γυναίκες), τα οποία φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά ληστρικές κλοπές, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων μέσω στρατολόγησης ανηλίκων για την τέλεση παράνομων πράξεων.

Τρόπος δράσης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., από τις 13 Ιουλίου 2024 έως και την 1η Δεκεμβρίου 2025, οι συλληφθέντες συνδέονται με 72 υποθέσεις ληστρικών κλοπών καθώς και κλοπών σε κατοικίες, καταστήματα, οχήματα αλλά και κλοπές μοτοσικλετών στην περιοχή της Πάτρας.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έδειξε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση, με κύριο στόχο την τέλεση ληστειών και κλοπών σε διάφορα σημεία της πόλης. Για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, στρατολογούσαν συστηματικά ανήλικους ηλικίας 10 έως 15 ετών, τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως φυσικούς αυτουργούς, εκμεταλλευόμενοι τόσο την ηλικία τους όσο και το ευνοϊκότερο ποινικό καθεστώς που τους διέπει.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, αποκόμιζαν παράνομο οικονομικό όφελος από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους, ενώ παράλληλα εξέθεταν τους ανήλικους σε σοβαρούς κινδύνους, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την ευάλωτη θέση τους.

Οι ανήλικοι, που θεωρούνται θύματα εμπορίας ανθρώπων, εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας ζήτησε από τον Δήμο Πατρέων και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων να εντοπίσουν κατάλληλες δομές για τη φιλοξενία και προστασία τους.

Η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το κύκλωμα εμπλέκεται και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.