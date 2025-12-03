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Από 100 έως 800 ευρώ κυμαίνεται το επίδομα θέρμανσης - Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις
Ειδήσεις
17:56 - 03 Δεκ 2025

Από 100 έως 800 ευρώ κυμαίνεται το επίδομα θέρμανσης - Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026 μπορούν να υποβληθούν έως και την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ.

Το επίδομα έχει ως σκοπό να καλύψει μέρος των εξόδων θέρμανσης των νοικοκυριών, ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου ή ενέργειας που χρησιμοποιούν. Φέτος, η ενίσχυση αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, αλλά και ηλεκτρική ενέργεια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους που ζουν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να καταβάλει προκαταβολή έως και 60% του συνολικού ποσού πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

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