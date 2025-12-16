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Βουρλιώτης: Εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών καυσίμων
Ειδήσεις
16:28 - 16 Δεκ 2025

Βουρλιώτης: Εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας καυσίμων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η απόφαση ελήφθη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε εταιρείες φέρονται να τελούν υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού προσώπου, το οποίο, με τη σειρά του, εμφανίζεται να διατηρεί δεσμούς με το ρωσικό καθεστώς. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο, ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, του Πακιστάν και του Καναδά.

Η παρέμβαση της Αρχής εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών κυρώσεων, με στόχο την αποτροπή της καταστρατήγησής τους μέσω εταιρικών σχημάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται εάν προκύπτουν περαιτέρω ενέργειες ή επεκτάσεις των δεσμεύσεων, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τον οικονομικό και τραπεζικό έλεγχο.

Νωρίτερα, σήμερα, έγινε γνωστό ότι η εταιρεία Cetracore - Jetoil ανέστειλε τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία, χωρίς - όμως- να έχει γίνει γνωστό, μέχρι τώρα, αν πρόκειται για μία από τις πέντε αναφερόμενες εταιρείες.

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