Δήμας: Κόστος €2,5 εκατ. ημερησίως από το άνοιγμα των διοδίων - Το πληρώνουν οι φορολογούμενοι

Σημαντικό οικονομικό κόστος για το Δημόσιο προκαλεί το άνοιγμα των διοδίων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Όπως επισημαίνει, το εκτιμώμενο κόστος των 2,5 εκατ. ευρώ ημερησίως, εκτός της Αττικής Οδού, δεν είναι αμελητέο, καθώς στερεί πόρους από κρίσιμα έργα υποδομών, όπως οδικά έργα, φράγματα και αρδευτικές παρεμβάσεις, που υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας. «Όσοι προβάλλουν ως επιχείρημα την ελεύθερη διέλευση των πολιτών, στην πράξη μετακυλίουν το κόστος σε όλους τους φορολογούμενους, είτε χρησιμοποιούν τον δρόμο είτε όχι», τονίζει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο υπουργός στο εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 51 έργα, ενώ παράλληλα εκπονούνται 34 μελέτες, βρίσκονται υπό δημοπράτηση 14 νέα έργα και σχεδιάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που απαντά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και ενισχύει την ανθεκτικότητα των περιοχών. Μόνο στην Αττική, τα αντιπλημμυρικά έργα ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των μεταφορών, ο κ. Δήμας αναφέρεται στην ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος, καθώς και στα μεγάλα έργα που αναμένεται να παραδοθούν το 2026. Μεταξύ αυτών, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς και η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε-65, μήκους 45 χιλιομέτρων, που θα συνδέσει τη Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία.

Στην Αττική, συνεχίζονται οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ προωθούνται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία, όπως ο Σκαραμαγκάς και ο ανισόπεδος κόμβος Μεταμόρφωσης, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Εκτενής είναι και η αναφορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπου η ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος–Χανιά επεκτείνει το έργο στα 187 χιλιόμετρα, από τη Χερσόνησο έως την Κίσσαμο. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε όλα τα επιμέρους τμήματα, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου πλήρους αυτοκινητόδρομου σε νησί.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρεται στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, τονίζοντας ότι εξασφαλίζει άμεσο όφελος 1,3 δισ. ευρώ για το Δημόσιο, ενώ μεταφέρει το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης στον παραχωρησιούχο για 35 χρόνια. Όπως διαβεβαιώνει, διατηρούνται απαλλαγές διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις, με στόχο την προστασία των κατοίκων των όμορων περιοχών.

«Η ανάπτυξη περνά μέσα από σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές», καταλήγει ο κ. Δήμας, σημειώνοντας ότι σήμερα «ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα εργοτάξιο» με έργα που ενισχύουν την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.