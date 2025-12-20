ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δήμας: Κόστος €2,5 εκατ. ημερησίως από το άνοιγμα των διοδίων - Το πληρώνουν οι φορολογούμενοι
Ειδήσεις
10:56 - 20 Δεκ 2025

Δήμας: Κόστος €2,5 εκατ. ημερησίως από το άνοιγμα των διοδίων - Το πληρώνουν οι φορολογούμενοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικό οικονομικό κόστος για το Δημόσιο προκαλεί το άνοιγμα των διοδίων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Όπως επισημαίνει, το εκτιμώμενο κόστος των 2,5 εκατ. ευρώ ημερησίως, εκτός της Αττικής Οδού, δεν είναι αμελητέο, καθώς στερεί πόρους από κρίσιμα έργα υποδομών, όπως οδικά έργα, φράγματα και αρδευτικές παρεμβάσεις, που υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας. «Όσοι προβάλλουν ως επιχείρημα την ελεύθερη διέλευση των πολιτών, στην πράξη μετακυλίουν το κόστος σε όλους τους φορολογούμενους, είτε χρησιμοποιούν τον δρόμο είτε όχι», τονίζει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο υπουργός στο εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 51 έργα, ενώ παράλληλα εκπονούνται 34 μελέτες, βρίσκονται υπό δημοπράτηση 14 νέα έργα και σχεδιάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που απαντά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και ενισχύει την ανθεκτικότητα των περιοχών. Μόνο στην Αττική, τα αντιπλημμυρικά έργα ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των μεταφορών, ο κ. Δήμας αναφέρεται στην ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος, καθώς και στα μεγάλα έργα που αναμένεται να παραδοθούν το 2026. Μεταξύ αυτών, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς και η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε-65, μήκους 45 χιλιομέτρων, που θα συνδέσει τη Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία.

Στην Αττική, συνεχίζονται οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ προωθούνται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία, όπως ο Σκαραμαγκάς και ο ανισόπεδος κόμβος Μεταμόρφωσης, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Εκτενής είναι και η αναφορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπου η ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος–Χανιά επεκτείνει το έργο στα 187 χιλιόμετρα, από τη Χερσόνησο έως την Κίσσαμο. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε όλα τα επιμέρους τμήματα, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου πλήρους αυτοκινητόδρομου σε νησί.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρεται στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, τονίζοντας ότι εξασφαλίζει άμεσο όφελος 1,3 δισ. ευρώ για το Δημόσιο, ενώ μεταφέρει το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης στον παραχωρησιούχο για 35 χρόνια. Όπως διαβεβαιώνει, διατηρούνται απαλλαγές διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις, με στόχο την προστασία των κατοίκων των όμορων περιοχών.

«Η ανάπτυξη περνά μέσα από σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές», καταλήγει ο κ. Δήμας, σημειώνοντας ότι σήμερα «ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα εργοτάξιο» με έργα που ενισχύουν την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω
Ειδήσεις

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης
Επιχειρήσεις

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:12

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Πολιτική
02/07/2026 - 12:06

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/07/2026 - 12:02

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 11:54

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Πολιτική
02/07/2026 - 11:49

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:48

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Άλλοι Αρθρογράφοι
02/07/2026 - 11:44

Η αρχιτεκτονική της αποκλιμάκωσης στη Mέση Aνατολή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 11:44

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Πολιτική
02/07/2026 - 11:41

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας - Δεν θα πιάσει 20% ο Μητσοτάκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:39

«Χαστούκι» της ΕΕ στην Google: Σε ισχύ το πρόστιμο-μαμούθ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Η απάντηση

Ακίνητα
02/07/2026 - 11:27

Έρευνα RE/MAX: Μία στις δύο κατοικίες που αγοράστηκαν το 2025 ήταν από 51 έως 100 τ.μ.

Πολιτική
02/07/2026 - 11:17

Κεραμέως: Δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στην αμοιβή 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:17

Άσυλο: Τέλος οι ΜΚΟ – Νομική εκπροσώπηση από δικηγόρους με μπόνους €250 για εθελούσιες επιστροφές

Πολιτική
02/07/2026 - 11:08

Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά

Αναλύσεις
02/07/2026 - 11:02

Goldman Sachs: Στόχος οι 2.600 μονάδες για τον ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
02/07/2026 - 11:01

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Πολιτική
02/07/2026 - 10:58

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 10:56

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 10:55

Επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ από την Profile

Αυτοδιοίκηση
02/07/2026 - 10:54

Δούκας από τα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και άμεση στέγαση για τους πληγέντες

Magazino
02/07/2026 - 10:46

Ξεκινά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας - Το πρόγραμμα

Πολιτική
02/07/2026 - 10:41

Συμμετοχή Καρυστιανού σε εταιρεία που αγόρασε ακίνητο από fund - Τι απαντά η ίδια

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:41

Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ