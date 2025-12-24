Θεσσαλονίκη: Ομαδικός βιασμός 13χρονης από έξι νεαρούς – Διέρρευσαν βίντεο στο διαδίκτυο

Θύμα ομαδικού βιασμού από νεαρά άτομα έπεσε μία 13χροη στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε πως οι φερόμενοι ως δράστες κατέγραφαν τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι προσώπων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσε η καταγγελία της ανήλικης, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 13χρονη κατήγγειλε ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του φετινού έτους, τέσσερις εκ των εμπλεκόμενων, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε η καταγγέλλουσα με τον 15χρονο – ο οποίος την προέτρεπε σχετικά – την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, αλλά και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη θέλησή της.

Διακίνησαν στο διαδίκτυο το υλικό που βιντεοσκόπησαν

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα καταγγελλόμενα πρόσωπα βιντεοσκόπησαν τις παραπάνω ενέργειες, ενώ απόσπασμα από το συγκεκριμένο υλικό διαμοιράστηκε, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο δεύτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν – επίσης – σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την καταγγελία κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.