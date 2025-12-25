Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 5 ατόμων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποσκοπούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν ένας 53χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής.

Επίσης, συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ και 29χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ: ένας 22χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό όχημα, και ένας 50χρονος στον Εύοσμο, επίσης οδηγώντας Ι.Χ. υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της προστασίας της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στα Διαβατά, όπου οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 9 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποίησαν 9 οχήματα από συνολικά 38 ελεγχόμενα άτομα και 32 οχήματα. Η δράση αυτή έγινε με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης.