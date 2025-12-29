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Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Σύλβας Ακρίτα - Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ειδήσεις
15:03 - 29 Δεκ 2025

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Σύλβας Ακρίτα - Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Reporter.gr Newsroom
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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τη Δευτέρα (29/12) στο Α' Νεκροταφείο την Σύλβα Ακρίτα, πρώην βουλευτή και υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (23/12) σε ηλικία 97 ετών.

Η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, εμφανώς συντετριμμένη παρέστη στην κηδεία, συνοδευόμενη από τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση.

Εκτός από τους συγγενείς, στην κηδεία βρέθηκαν και πολιτικοί μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφώνησε και επικήδειο λόγο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfappbfrf9w9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναλυτικά ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε για τη Σύλβα Ακρίτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

Σήμερα αποχαιρετούμε μια σπουδαία προσωπικότητα, τη Σύλβα Ακρίτα. Μια μαχητική γυναίκα που όρθωσε με απαράμιλλο θάρρος το ανάστημα της απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Όλη της η διαδρομή, ήταν ένα διαρκές παράδειγμα υπηρετώντας χωρίς εκπτώσεις, το ιδανικό μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο συνεκτικής, πιο δημοκρατικής.

Βαθιά προοδευτικός άνθρωπος σφράγισε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Εμβληματική εκπρόσωπος μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την Αλλαγή.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Σε εποχές δύσκολες και απαιτητικές, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα φθίνει, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου συχνά δοκιμάζονται, προσωπικότητες όπως η αγαπημένη μας Σύλβα μάς υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από τον καθημερινό αγώνα για δικαιοσύνη, για ισότητα, για σεβασμό στον άνθρωπο.

Ο αγώνας της θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας και θα μας εμπνέει.

Το ΠΑΣΟΚ την ευχαριστεί και την αποχαιρετά με σεβασμό.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Σύλβα.

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