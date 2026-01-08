Λυμπερόπουλος: Ο κλάδος ταξί βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μεταπολεμικά - Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, κος Θύμιος Λυμπερόπουλος προανήγγειλε σήμερα (8/1) νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των ταξί ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λυμπερόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά ανέφερε αρχικά χαρακτηριστικά ότι «αυτή τη στιγμή ο κλάδος βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση μεταπολεμικά».

Κατ' επέκταση, ο κ. Λυμπερόπουλος άσκησε έντονη κριτική στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη για τη μετάβαση της χώρας στα ηλεκτρικά ταξί. Αναλυτικότερα όπως ανέφερε:

«Ο κ. Κυρανάκης μας έχει επιβάλλει να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι πρωτοφανές για όλη την Ευρώπη. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει υποδομή στη χώρα. 31 φορτιστές υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το κόστος του ρεύματος είναι στο 0,65 λεπτά δηλαδή στοιχίζει στον ταξιτζή 14 λεπτά το χιλιόμετρο, το πετρέλαιο στοιχίζει 8 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά. Η κυβέρνηση φταίει γιατί η κυβέρνηση έβγαλε απόφαση να επιβάλει στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έχουν το χειρότερο κυκλοφοριακό και δεν αντέχει η μπαταρία του αυτοκινήτου να δουλέψει».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ολόκληρη η Ευρώπη πλην του Αμβούργου έχει παρατείνει για το 2035 την αλλαγή των ταξί.

Ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε επιπλέον ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να αφανίσει αυτό τον κλάδο γιατί είναι και άλλα συμφέροντα από πίσω. Είναι όλο το τραπεζικό σύστημα, είναι οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων, είναι τα ΙΧ που τους δίνει αστική μεταφορά, όπως είναι οι πολυεθνικές που μας κλέβουν το έργο των ταξιτζήδων και πάνε τα χρήματα στο εξωτερικό…. Παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρώμικο, μας κλέβουν τη ζωή μας. Μας κλέβουν τη δουλειά μας και τους πελάτες μας».

Κλείνοντας, ο κ. Λυμπερόπουλος προανήγγειλε για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από τη μεριά των οδηγών ταξί αρχής γενομένης από την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Η απεργία ξεκινάει την Τρίτη 13 του μήνα με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Την Τρίτη ανεβάζουμε χειρόφρενο και καθημερινά θα ξεκινάμε διαδήλωση από την Καβάλας προς το υπουργείο Μεταφορών απέξω μέχρι να μας δει ο υπουργός».