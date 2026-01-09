Νεμέα: Δικογραφία σε βάρος αγροτών για αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της εθνικής οδού

Στη σχηματισμό δικογραφίας κατά αγροτών που προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της εθνικής οδού στη Νεμέα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ορισμένα από τα άτομα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η αρμόδια Εισαγγελία.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται ομάδα αγροτών να κλείνει ξαφνικά τον αυτοκινητόδρομο με τα τρακτέρ της, την ώρα που διερχόμενα οχήματα κινούνταν κανονικά στο σημείο, ενώ κάποιοι από τους συμμετέχοντες περπατούσαν πεζοί ανάμεσα στα αυτοκίνητα, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews, η κ. Δημογλίδου χαρακτήρισε το περιστατικό ως μία από τις πιο επικίνδυνες ενέργειες που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι υπήρξε σοβαρός κίνδυνος τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους ίδιους τους αγρότες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούσε ήδη αγροτικό μπλόκο και πως οι συγκεκριμένοι αγρότες επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία και στην τελευταία διαθέσιμη παράκαμψη, μέσω της οποίας η Αστυνομία εκτροχίαζε τα οχήματα. Σύμφωνα με την ίδια, οι συμμετέχοντες έσπασαν τα διαχωριστικά με τα οχήματά τους και εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των αρχών.

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα που επικρατεί σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε κανένα σημείο της χώρας, καθώς παντού έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές. Ωστόσο, σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ιδίως για τα βαρέα οχήματα.