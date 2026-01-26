Τρίκαλα: Κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία για την έκρηξη στη Βιολάντα - 24ωρη απεργία την Τρίτη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, ύστερα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, στον απόηχο της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της βιομηχανίας Βιολάντα. Η τραγωδία έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ μία ακόμη εργαζόμενη εξακολουθεί να αγνοείται.

Εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς της πόλης εκφράζουν την οργή και τη θλίψη τους για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει προκηρύξει για αύριο, Τρίτη, 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα σε ολόκληρη την περιοχή των Τρικάλων. Βασικό αίτημα αποτελεί η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων, ζητείται η αυστηροποίηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά και η εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να αποτραπούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.