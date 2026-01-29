Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών αξίας €900.000

Σε συλλήψεις δύο Ελλήνων, ηλικίας 61 και 45 ετών, προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ανατολική προβλήτα Ρίου, όπου κατά τον έλεγχο φορτηγού οχήματος που είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντίρριο–Ρίο, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, επιμελώς κρυμμένες στο φορτίο.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατασχέθηκαν περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, καθώς και περισσότερα από 21 κιλά χασίς. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη στο σημείο.

Ακολούθως, έπειτα από περαιτέρω έρευνα, συνελήφθη στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε αποθηκευτικό χώρο για τη διακίνηση των ουσιών. Από τον χώρο κατασχέθηκαν έγγραφα, ετικέτες εταιρειών και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.