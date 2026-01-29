ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών αξίας €900.000
Ειδήσεις
10:48 - 29 Ιαν 2026

Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών αξίας €900.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συλλήψεις δύο Ελλήνων, ηλικίας 61 και 45 ετών, προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ανατολική προβλήτα Ρίου, όπου κατά τον έλεγχο φορτηγού οχήματος που είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντίρριο–Ρίο, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, επιμελώς κρυμμένες στο φορτίο.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατασχέθηκαν περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, καθώς και περισσότερα από 21 κιλά χασίς. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη στο σημείο.

Ακολούθως, έπειτα από περαιτέρω έρευνα, συνελήφθη στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε αποθηκευτικό χώρο για τη διακίνηση των ουσιών. Από τον χώρο κατασχέθηκαν έγγραφα, ετικέτες εταιρειών και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φρένο στον ευρωπαϊκό στρατό βάζει η Κάλας: «Μη ρεαλιστική η δημιουργία του»
Ειδήσεις

Φρένο στον ευρωπαϊκό στρατό βάζει η Κάλας: «Μη ρεαλιστική η δημιουργία του»

Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος για τον ΓΔ η κρίσιμη αντίσταση των 2350-2400 μονάδων
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος για τον ΓΔ η κρίσιμη αντίσταση των 2350-2400 μονάδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα
Πολιτική

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές
Ειδήσεις

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη
Ειδήσεις

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο
Ειδήσεις

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ