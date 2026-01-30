Κλείνει ξανά για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης

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Κλειστό για περίπου 15 ημέρες θα παραμείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο, προκειμένου να ολοκληρωθούν κρίσιμες εργασίες που αφορούν την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά.

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, διευκρινίζοντας ότι η διακοπή τοποθετείται χρονικά στα μέσα του Μαρτίου.

«Αποφασίσαμε το Μετρό Θεσσαλονίκης να κλείσει λίγο πριν το Πάσχα για 15 ημέρες δηλαδή μέσα Μαρτίου και να ανοίξει λίγο πριν τη Μ. Εβδομάδα», τόνισε.

«Μετά το Πάσχα θα υπάρξει ακόμη μια διήμερη διακοπή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επέκταση προς Καλαμαριά μετά το Πάσχα» συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7.