Κλείνει ξανά για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, διευκρινίζοντας ότι η διακοπή τοποθετείται χρονικά στα μέσα του Μαρτίου.
«Αποφασίσαμε το Μετρό Θεσσαλονίκης να κλείσει λίγο πριν το Πάσχα για 15 ημέρες δηλαδή μέσα Μαρτίου και να ανοίξει λίγο πριν τη Μ. Εβδομάδα», τόνισε.
«Μετά το Πάσχα θα υπάρξει ακόμη μια διήμερη διακοπή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επέκταση προς Καλαμαριά μετά το Πάσχα» συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7.