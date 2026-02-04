Υπό κράτηση ο 55χρονος για σαμποτάζ: Αναμένεται απόφαση για την έκδοση του στην Γερμανία

Υπό κράτηση παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι γερμανικές Αρχές. Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα δολιοφθοράς σε πολεμικά πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία ναυπηγούνται στο Αμβούργο.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού εντάλματος και να εξεταστεί το αίτημα των γερμανικών Αρχών για την έκδοσή του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το επόμενο διάστημα την τελική απόφαση για την έκδοση θα λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης. Μέχρι τότε, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο και αφορά επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ναυπηγικής εταιρείας Blohm & Voss, στο λιμάνι του Αμβούργου, μία από τις σημαντικότερες ναυπηγικές βάσεις της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει η Γενική Εισαγγελία Αμβούργου, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 38χρονος Ρουμάνος, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί στη Γερμανία.

Από την έρευνα των γερμανικών διωκτικών Αρχών προκύπτει ότι οι δύο κατηγορούμενοι εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε τοπική εταιρεία-όμιλο, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιφανειακή και αντιδιαβρωτική προστασία πλοίων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στον ναυπηγικό κλάδο.