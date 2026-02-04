Κομοτηνή: Στον Εισαγγελέα ο 55χρονος για δολιοφθορά σε γερμανικό πολεμικό πλοίο

Στον εισαγγελέα Ροδόπης οδηγείται σήμερα 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο συλληφθείς, ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρεται ότι μαζί με έναν Ρουμάνο συνάδελφό του επιχείρησαν το 2025 να προκαλέσουν ζημιές σε κορβέτες του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίες βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο της γερμανικής πόλης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν διαβρωτική μπογιά που προκάλεσε φθορές στις λαμαρίνες του σκάφους. Όπως ανέφερε νωρίτερα ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ σε ρεπορτάζ, στην οικεία του βρέθηκαν 19 βιβλιάρια τραπεζών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία, όπως υπολογιστής, σκληρός δίσκος USB και μικρό χρηματικό ποσό, τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση. Οι Αρχές ερευνούν επίσης ποιος ενδέχεται να έχει αναθέσει στους συλληφθέντες τις πράξεις δολιοφθοράς.

Κάτοικοι του Κοπτερού και συγγενείς του 55χρονου τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο άνθρωπο, που εργαζόταν περιστασιακά στο εξωτερικό. Το περιστατικό είχε εντοπιστεί τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της κορβέτας «Emden», πριν αυτή αποπλεύσει.