ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κομοτηνή: Στον Εισαγγελέα ο 55χρονος για δολιοφθορά σε γερμανικό πολεμικό πλοίο
Ειδήσεις
13:32 - 04 Φεβ 2026

Κομοτηνή: Στον Εισαγγελέα ο 55χρονος για δολιοφθορά σε γερμανικό πολεμικό πλοίο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον εισαγγελέα Ροδόπης οδηγείται σήμερα 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο συλληφθείς, ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρεται ότι μαζί με έναν Ρουμάνο συνάδελφό του επιχείρησαν το 2025 να προκαλέσουν ζημιές σε κορβέτες του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίες βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο της γερμανικής πόλης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν διαβρωτική μπογιά που προκάλεσε φθορές στις λαμαρίνες του σκάφους. Όπως ανέφερε νωρίτερα ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ σε ρεπορτάζ, στην οικεία του βρέθηκαν 19 βιβλιάρια τραπεζών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία, όπως υπολογιστής, σκληρός δίσκος USB και μικρό χρηματικό ποσό, τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση. Οι Αρχές ερευνούν επίσης ποιος ενδέχεται να έχει αναθέσει στους συλληφθέντες τις πράξεις δολιοφθοράς.

Κάτοικοι του Κοπτερού και συγγενείς του 55χρονου τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο άνθρωπο, που εργαζόταν περιστασιακά στο εξωτερικό. Το περιστατικό είχε εντοπιστεί τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της κορβέτας «Emden», πριν αυτή αποπλεύσει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται
Ειδήσεις

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο
Ειδήσεις

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα
Ειδήσεις

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ