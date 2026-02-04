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Washington Post: Μαζικές απολύσεις ξένων ανταποκριτών και συντακτών - Αντιδράσεις απ&#039; τους συνδικαλιστές
Ειδήσεις
18:19 - 04 Φεβ 2026

Washington Post: Μαζικές απολύσεις ξένων ανταποκριτών και συντακτών - Αντιδράσεις απ' τους συνδικαλιστές

Reporter.gr Newsroom
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Η εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε σήμερα (4/2) ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απολύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές και μέσα ενημέρωσης, καθώς η εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, πολλές θέσεις ξένων ανταποκριτών πρόκειται να καταργηθούν, ενώ ιδιαίτερα αναμένεται να επηρεαστούν τα τμήματα αθλητικών και τοπικών ειδήσεων.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», τόνισε το συνδικάτο Post Guild, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της εφημερίδας. Το συνδικάτο υπενθύμισε ότι μόνο τα τελευταία τρία χρόνια το προσωπικό της Post έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 400 άτομα και εξέφρασε έντονη αντίθεση σε περαιτέρω μειώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες εργαζομένων που θα απολυθούν, ολόκληρη η ομάδα που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και η πλειονότητα των ξένων ανταποκριτών, θα χάσουν τις θέσεις τους.

Σημειώνεται ότι η Washington Post, η οποία είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο Watergate και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε οικονομική και οργανωτική κρίση εδώ και αρκετά χρόνια.

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