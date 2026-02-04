Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΓΕ και Δήμου Πειραιά

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) με το Δήμο Πειραιά για δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στο πλαίσιο πρόσφατης εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συνδέσμου, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η πρόεδρος του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση, χαιρετίζοντας την εκδήλωση υπογράμμισε τη δυναμική που διαθέτουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και τη δυνατότητά τους να συγκροτήσουν ένα ισχυρό, εξωστρεφές και βιώσιμο οικοσύστημα, με ουσιαστική παρουσία και αποτύπωμα στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη, η αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Αττικής, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, η αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου και ο Δημήτρης Καρύδης, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά.

Ακολούθησε πάνελ παρουσίασης καλών πρακτικών γυναικείας επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή των:

– Ειρήνη Νταϊφά, CEO, Stavros Daifas Maritime Corporation S.A.

– Διονυσία Λεσχοπούλου, Ιδρύτρια, Athenian Yachts

– Αλεξία Σαβράμη, CEO, Savramis Frozen Seafoods

– Χρυσούλα Κονιάκου, Co-Founder & Chief Executive, Mellon Lab, Β’ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΕ.

Οι ομιλήτριες ανέδειξαν τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, τονίζοντας την αξία της τόλμης, της επιμονής και της συνεργασίας, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις και δυναμικά επιχειρηματικά δίκτυα.

Η Ειρήνη Νταϊφά υπογράμμισε τη σημασία του να παραμένει μια γυναίκα αυθεντική, στοχοπροσηλωμένη και πιστή στις αξίες της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το αυθεντικό είναι καλύτερο από οποιαδήποτε κόπια». Μέσα από τη δική της εμπειρία, ανέδειξε πώς η συνέπεια στις αξίες και η προσωπική αυθεντικότητα αποτελούν θεμέλια για την επιχειρηματική επιτυχία.

Η Αλεξία Σαβράμη έδωσε έμφαση στη διορατικότητα και την τόλμη των γυναικών, αναφέροντας: «Πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να πάρουμε χώρο και να δώσουμε χώρο».

Η Διονυσία Λεσχοπούλου τόνισε ότι «η επιτυχία είναι ότι φτάσαμε κάπου», υπογραμμίζοντας πώς η πραγματική αξία στην επιχειρηματική πορεία δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς ή βραβεία, αλλά στην ικανότητα να επιμένεις, να ξεπερνάς προκλήσεις και να φτάνεις στους στόχους που θέτεις.

Η Χρυσούλα Κονιάκου αναφέρθηκε στην υποστήριξη που έλαβε από τον ΣΕΓΕ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλώνοντας: «Μέσα στην οικογένεια του ΣΕΓΕ δεν ένιωσα ποτέ το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να συνεργαστούν. Όταν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».