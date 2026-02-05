Οριστικά στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη - Ο Άρειος Πάγος απέρριψε τα αιτήματα συγγενών για αλλαγή έδρας
11:16 - 05 Φεβ 2026

Οριστικά στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη - Ο Άρειος Πάγος απέρριψε τα αιτήματα συγγενών για αλλαγή έδρας

Οριστικά στη Λάρισα θα διεξαχθεί η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, μετά την απόρριψη από τον Άρειο Πάγο των αιτήσεων που είχαν καταθέσει έντεκα οικογένειες θυμάτων, με τις οποίες ζητούσαν τη μεταφορά της δικαστικής έδρας στη Θεσσαλονίκη ή, εναλλακτικά, στην Αθήνα.

Στα σχετικά δικόγραφα, οι αιτούντες επικαλούνταν λόγους ασφάλειας, καθώς και το αυξημένο οικονομικό κόστος που συνεπάγονται οι επανειλημμένες μετακινήσεις προς και από τη Λάρισα, όπως έξοδα μεταφοράς και διαμονής.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των οικογενειών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη δεν περιλαμβάνεται η Μαρία Καρυστιανού, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε θέσει το ζήτημα της αλλαγής έδρας μόνο σε προφορικό επίπεδο, μέσω δημόσιων δηλώσεων, χωρίς να υποβάλει επίσημο αίτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, όσο και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου συζητήθηκαν οι αιτήσεις, έκριναν ότι τα αιτήματα στερούνται νομικής βάσης και, ως εκ τούτου, αποφάσισαν την απόρριψή τους.

