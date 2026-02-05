Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εντάσσονται οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με αναπηρία στους ευάλωτους
Ειδήσεις
15:41 - 05 Φεβ 2026

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εντάσσονται οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με αναπηρία στους ευάλωτους

Reporter.gr Newsroom
Μετά από συντονισμένες πιέσεις και παρεμβάσεις και μεγάλο αγώνα της ΕΣΑμεΑ, οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας, «θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου».

Το ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τονίζει στην ίδια ανακοίνωση η Ελληνική Ένωση Τραπεζών: «Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της ΕΣΑμεΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη:

«Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όπως γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με αφορμή τη θέσπιση ρύθμισης οφειλών από δάνεια ή συμβάσεις πίστωσης σε ελβετικό φράγκο, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 128 του ν. 5264/19.12.2025 (ΦΕΚ Α’ 239/19‑12‑2025), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, επιτηδευματιών ή ατομικών επιχειρήσεων που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και καθυστερήσεις τουλάχιστον ενενήντα ημερών, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει σημαντική παράλειψη σε επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνει καμία ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία, εξαιτίας των ιδιαίτερων κοινωνικο‑οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν, βρίσκονται σε δυσμενή θέση τόσο όσον αφορά στην ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών τους όσο και στην πρόσβαση στις προβλεπόμενες διευκολύνσεις.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ρύθμιση, για να θεωρηθεί κάποιος πολίτης ευάλωτος και να δικαιούται μείωση ισοτιμίας 50%, το ετήσιο εισόδημά του για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.500 ευρώ. Ωστόσο, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 106723/24.07.2024 (ΦΕΚ Β’, 4337), χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα, τα άτομα με αναπηρία, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ, για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

Κύριε Υπουργέ,

Με βάση όλα τα παραπάνω, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου, στη ρύθμιση οφειλών που αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να θεωρούνται ως ευάλωτοι οι δανειολήπτες με αναπηρία που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της υπ’ αριθ. 106723/24.07.2024 ΚΥΑ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη μείωση ισοτιμίας 50%.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας και της σχετικής μας ενημέρωσης μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων».

