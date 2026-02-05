Τσουκαλάς: Η ελληνική δημοκρατία είναι με τη νομιμότητα, όχι με ψεύτικα διλήμματα

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της ναυτικής τραγωδίας στη Χίο υπογράμμισε την Τετάρτη (5/2) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ευθύνη των διακινητών, αλλά προέχει να αξιολογηθούν οι ενέργειες του Λιμενικού και η αποτελεσματικότητα των μέτρων διάσωσης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1», ο κ. Τσουκαλάς είπε πως «το δίλημμα "είστε με το Λιμενικό ή με τους διακινητές" που θέτει η κυβέρνηση είναι ένα ψεύτικο δίλημμα. Κανείς δεν είναι με τους διακινητές, είναι δεδομένο ότι όλοι γνωρίζουμε τις ευθύνες των διακινητών. Η απάντηση είναι μια: Η ελληνική δημοκρατία είναι με τη νομιμότητα. Δεν συζητάμε αν ευθύνονται οι διακινητές προφανώς και ευθύνονται, πρέπει να δούμε αν έγιναν όλα όπως πρέπει από την πλευρά του Λιμενικού. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγιναν, λέμε ότι θα περιμένουμε τα πορίσματα και θα τα αξιολογήσουμε».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να διενεργηθεί έρευνα και «να έρθει ο κ. Κικίλιας που είναι ο αρμόδιος υπουργός για να εξηγήσει ακριβώς τι έγινε».

«Δεν νομίζω ότι ήταν η χθεσινή μέρα για συγχαρητήρια. Να δούμε ακριβώς τι συνέβη, με ψυχραιμία, και να έχουμε το συμπέρασμά μας. Κανείς από εμάς δεν επέρριψε ευθύνες υπάρχει μια έρευνα εν εξελίξει», τόνισε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται και η αποτροπή χρειάζεται και το να μπορούμε να σώζουμε ανθρώπινες ζωές».

Σχετικά με τη συζήτηση για τις κάμερες στο σκάφος του λιμενικού, ο κ. Τσουκαλάς είπε: «Είναι ένα ζήτημα που γεννάει έναν προβληματισμό θεωρώ ότι στην έρευνα που θα γίνει θα αξιολογηθεί ακριβώς τι έγινε».

Το πολιτικό δίλημμα και η Συνταγματική Αναθεώρηση

Κατά τον κ. Τσουκαλά, το πολτικό δίλημμα που τίθεται είναι: «Ή κυβέρνηση προοδευτική με το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση Μητσοτάκη-ΛΑΟΣ με Βορίδη, Πλεύρη, Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Γεωργιάδη».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, δε, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει την αναθεώρηση του άρ. 86 στην κατεύθυνση της ισονομίας, επιθυμώντας παράλληλα να πάει στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας ο έλεγχος της χρηματοδότησης των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων.

Ταυτόχρονα, ζητά να απεξαρτηθεί η ηγεσία της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία με ευρείες πλειοψηφίες.

«Στο διάλογο που θα ανοίξει κοινοβουλευτικά εμείς θα είμαστε με δική μας πρόταση», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Όσο για τους δημόσιους υπαλλήλους και την μονιμότητα, είπε: «Εμείς είμαστε το κόμμα που έκανε την αξιολόγηση. Διαφωνούμε να συνδεθεί η μονιμότητα με την αξιολόγηση, αυτό είναι στην ουσία σαν να δίνουμε στην σημερινή κυβέρνηση αυτό που κάνει, κομματισμός -ρουσφέτι -πελατειασμός. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να μπορεί να διαμορφώνει δεξαμενές για να απολύει για να φέρνει τους δικούς της».

«Θέλουμε να γίνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος σε ποια χώρα της Ευρώπης γίνεται αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης; Σε καμία. Ακολουθεί ένα αντιπαράδειγμα, είναι απέναντι στο ευρωπαϊκό μοντέλο, είναι βαθιά αντί-ευρωπαϊστής», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.