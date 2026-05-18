Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ
17:01 - 18 Μάι 2026

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Reporter.gr Newsroom
Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα στο Παρίσι, σε ένα κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας στις διεθνείς αγορές. Οι φόβοι για νέα άνοδο του πληθωρισμού, που εντείνονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνέβαλαν στο selloff των ομολόγων την περασμένη εβδομάδα.

Με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως να κινούνται κοντά σε πολυετή υψηλά, οι υπουργοί της G7 που φτάνουν στη γαλλική πρωτεύουσα επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις αγορές, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η αγορά ομολόγων διορθώνει, αλλά δεν θα έλεγα ότι καταρρέει», δήλωσε στο Bloomberg ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

Την ώρα που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει και βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα στις αγορές μετοχών της.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραφαν άνοδο πριν από την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν εναλλακτικές απέναντι στις ακριβές αμερικανικές μετοχές και στρέφονταν στις πιο φθηνές αποτιμήσεις της Ευρώπης. Ωστόσο, το ράλι αυτό έχει πλέον εξασθενήσει, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να υποαποδίδει έναντι άλλων μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών.

Οι θετικοί καταλύτες στους οποίους είχαν ποντάρει οι επενδυτές — όπως η αυξημένη δαπάνη για υποδομές και άμυνα — έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν. Παράλληλα, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αγορές είναι ότι η ήπειρος διαθέτει ελάχιστες εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι τεχνολογικές μετοχές αντιστοιχούν μόλις στο 8% του δείκτη Stoxx Europe 600, όταν στο S&P 500 φτάνουν περίπου το 42%. Ειδικά ο κλάδος των ημιαγωγών καλύπτει μόλις το 3,5% του ευρωπαϊκού δείκτη, έναντι περίπου 18% τόσο στον S&P 500 όσο και στον MSCI Asia Pacific.

Η Ευρώπη, που ήδη πιέζεται από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τις ΗΠΑ, παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 57% της ενέργειας που καταναλώνει, καθώς και πάνω από το 90% των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Παρότι το 2025 διαμορφώνεται ως μια θετική χρονιά για τον Stoxx Europe 600, με τους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση κερδών της τάξης του 11%, η επίδοση αυτή αντιστοιχεί μόλις στο μισό της αναμενόμενης ανάπτυξης του S&P 500 και περίπου στο ένα τρίτο εκείνης που προβλέπεται για τον MSCI Asia Pacific.

Και ενώ αρκετοί επενδυτές διερωτώνται πόσο μπορεί να συνεχιστεί το ράλι των μετοχών που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η αδυναμία της Ευρώπης να προσελκύσει τη νέα γενιά επενδύσεων στον κλάδο παραμένει μια σοβαρή πρόκληση για τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

