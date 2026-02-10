Επέκταση στόλου με έξι νέα πλοία και σταθερή κερδοφορία για τη Danaos το 2025
Ναυτιλία
14:16 - 10 Φεβ 2026

Επέκταση στόλου με έξι νέα πλοία και σταθερή κερδοφορία για τη Danaos το 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Στην περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της προχωρά η Danaos Corporation, ανακοινώνοντας την παραγγελία έξι επιπλέον πλοίων στο πλαίσιο της ετήσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων της, ενώ παράλληλα διατηρεί υψηλή κερδοφορία και ισχυρό ανεκτέλεστο ναυλοσύμφωνο.

Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία για την κατασκευή δύο bulk carriers τύπου Newcastlemax χωρητικότητας 211.000 dwt, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2028. Με την προσθήκη τους, ο στόλος των Capesize θα ανέλθει σε 11 πλοία, συμπεριλαμβανομένης μιας μεταχειρισμενης μοναδας που προβλέπεται να ενταχθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, η Danaos προχώρησε στην παραγγελία τεσσάρων νεότευκτων containerships χωρητικότητας 5.300 teu, με παραδόσεις το 2028 και το 2029. Με τις νέες αυτές επενδύσεις, το βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέρχεται πλέον σε 27 μονάδες.

Η διοίκηση εκτιμά ότι ο κλάδος των μεσαίου μεγέθους containerships παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές, καθώς οι ναυτιλιακές γραμμές αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στα δρομολόγια και στη διαχείριση χωρητικότητας.

Αναφερόμενος στις συνθήκες της αγοράς, ο διευθύνων σύμβουλος της Danaos, Δρ. Γιάννης Κούστας , σημείωσε ότι οι ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ λόγω δασμών και γεωπολιτικής αβεβαιότητας δεν επιβεβαιώθηκαν.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της αισιοδοξίας γύρω από επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η συνέχιση των εξαγωγικών επιδόσεων της Κίνας και η επίτευξη ιστορικών υψηλών όγκων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων ενισχύουν τη ζήτηση στον κλάδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχιζόμενη αποφυγή της Διώρυγας του Σουέζ από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και η σταδιακή μετατροπή των εμπορικών ροών σε πιο πολυπολικό σύστημα διατηρούν ισχυρή τη ζήτηση για πλοία μεσαίου μεγέθους.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η Danaos κατέγραψε καθαρά κέρδη 494,6 εκατ. δολαρίων για το 2025, έναντι 505 εκατ. δολαρίων το 2024, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν οριακά υψηλότερα στο 1,04 δισ. δολάρια από 1,01 δισ. δολάρια την προηγούμενη χρήση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο ανεκτέλεστο ναυλοσύμφωνο, καθώς στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025 τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις ανέρχονταν σε 4,3 δισ. δολάρια.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κούστας, το επίπεδο αυτό προσφέρει υψηλή ορατότητα κερδών και ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης πιθανών μελλοντικών διακυμάνσεων της αγοράς.

Η στρατηγική επέκτασης του στόλου σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών αποτυπώνει την προσπάθεια της Danaos να αξιοποιήσει τις τρέχουσες συνθήκες της ναυλαγοράς, διατηρώντας παράλληλα ανθεκτικότητα απέναντι στη μεταβλητότητα του διεθνούς εμπορίου και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

