ΕΛΣΤΑΤ: Στα €74,85 δισ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το 2025 – Άνοδος 2%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τρίτη (17/2) στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Δ’ τριμήνου 2025.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 74.850.414 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 73.367.747 χιλιάδες ευρώ. Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων1 , ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 27.333.669 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 26.788.433 χιλιάδες ευρώ.

1. Ετήσια στοιχεία

1.1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2025 είναι:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,3%)

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,4%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (10,5%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,0%)

και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2024 είναι:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,7%)

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,5%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%)

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 856.743 χιλιάδες ευρώ.

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 157.474 χιλιάδες ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 365.914 χιλιάδες ευρώ.

• Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 108.576 χιλιάδες ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,4%.

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 1,9%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 2,8%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,4%.

1.2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,6%.

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 3,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μείωση 2,4%.

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 2,1%.

2. Μέση Ετήσια Ατομική Κατανάλωση

2.1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, ανήλθε το έτος 2025 σε 7.216 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.071 ευρώ. Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,6%.

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,1%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 4,1%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,6%.

2.2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ανήλθε το έτος 2025 σε 2.635 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2.582 ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,8%.

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 3,8%.

• Περιφέρεια Κρήτης, αύξηση 2,1%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 3,2%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,7%.

3. Τριμηνιαία Στοιχεία

3.1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.753.841 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19.394.633 χιλιάδες ευρώ και μείωση 0,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19.909.855 χιλιάδες ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 19,2%.

• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 9,4%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 9,4%.

• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 9,1%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,3%.

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 1,9%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 4,1%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 3,0%.

3.2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 7.624.636 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.449.770 χιλιάδες ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7.243.535 χιλιάδες ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,4%.

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 1,7%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 3,7%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,3%.

3.3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων6 του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 11.151.892 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 11.218.784 χιλιάδες ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.463.170 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.440.805 χιλιάδες ευρώ.