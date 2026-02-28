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Πρεσβεία Ελλάδας στο Ισραήλ: Παραμείνετε ασφαλείς κοντά σε καταφύγιο
Ειδήσεις
13:19 - 28 Φεβ 2026

Πρεσβεία Ελλάδας στο Ισραήλ: Παραμείνετε ασφαλείς κοντά σε καταφύγιο

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική Πρεσβεία στο Ισραήλ, καλώντας τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, μετά την κλιμάκωση που προκάλεσε η αμερικανοϊσραϊλινή επίθεση στο Ιράν.  

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική Πρεσβεία στο Ισραήλ μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, επισημαίνει ότι «ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion», καλώντας τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα.

Η ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ

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