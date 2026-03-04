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Αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών κατέθεσαν οι καταδικασθέντες Χρυσαυγήτες
Πολιτική
17:37 - 04 Μαρ 2026

Αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών κατέθεσαν οι καταδικασθέντες Χρυσαυγήτες

Reporter.gr Newsroom
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Με ομόφωνη και ιστορική απόφαση, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την ενοχή 42 κατηγορουμένων, επιβεβαιώνοντας οριστικά ότι η Χρυσή Αυγή λειτούργησε ως εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συγγενείς των θυμάτων, με τη Μάγδα Φύσσα να δηλώνει πως ο γιος της «τούς τελείωσε» με τη θυσία του, τονίζοντας ωστόσο ότι για την ίδια δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών, που θα επηρεάσουν καθοριστικά τις ποινές. Προβάλλονται, μεταξύ άλλων, ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, η μεγάλη διάρκεια της δίκης και η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Ο καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία του Παύλος Φύσσας, Γιώργος Ρουπακιάς, ζήτησε επίσης την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περίπτωση της Ελένη Ζαρούλια, καθώς ενδεχόμενη απόρριψη ελαφρυντικού μπορεί να οδηγήσει για πρώτη φορά στη φυλάκισή της. Οι δικαστές θα κρίνουν επίσης αν θα διατηρήσουν τα ελαφρυντικά που είχαν αναγνωριστεί πρωτοδίκως σε 13 κατηγορούμενους, μεταξύ τους και τέσσερις πρώην βουλευτές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εισαγγελέας θα εισηγηθεί επί των αιτημάτων και το δικαστήριο θα αποφασίσει οριστικά για το ύψος των ποινών.

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