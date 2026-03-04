Wizz Air: Μέχρι τις 15 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή

Η αεροπορική εταιρεία Wizz Air ανακοίνωσε ότι παρατείνει έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου την αναστολή όλων των πτήσεών της από και προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και το Αμμάν.

Παράλληλα, όσον αφορά τα δρομολόγια από το Ηνωμένο Βασίλειο προς Τζέντα και Μεδίνα, η εταιρεία διευκρίνισε ότι θα ξεκινήσουν κανονικά στις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Wizz Air επισημαίνει ότι παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τοπικές και διεθνείς αρχές, οργανισμούς αεροπορικής ασφάλειας και αρμόδιους κρατικούς φορείς. Όπως τονίζεται, οι επιχειρησιακές αποφάσεις επανεξετάζονται σε συνεχή βάση και το πτητικό πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια επιβατών, πληρωμάτων και αεροσκαφών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις θα ενημερωθούν απευθείας για τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους.