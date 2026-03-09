ΕΣΗΕΑ: Άμεση ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαλόγου στη Μέση Ανατολή

Την άμεση ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαλόγου τονίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με την οποία ενώνει τη φωνή του και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Η ανακοίνωση της ΔΟΔ έχει ως εξής:

«Οι Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Συνδικάτων (Global Union Federations – GUFs) καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και σε τερματισμό της στρατιωτικής κλιμάκωσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή Οι υπογράφουσες Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Συνδικάτων (GUFs) καταδικάζουν τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αμάχων, καθώς και την καταστροφή σημαντικών δημόσιων υποδομών — μεταξύ αυτών σχολείων και ιατρικών εγκαταστάσεων. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και κλιμακώνουν περαιτέρω μια σύγκρουση, της οποίας το ανθρώπινο τίμημα πληρώνουν κυρίως οι εργαζόμενοι.

Οι εργαζόμενοι, οι άμαχοι και οι δημόσιοι οργανισμοί δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η δολοφονία και ο τραυματισμός μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και η καταστροφή προστατευόμενων χώρων για τους πολίτες όπως σχολεία και νοσοκομεία, είναι ενέργειες απαράδεκτες και πρέπει να καταδικάζονται απερίφραστα. Οι Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Συνδικάτων (GUFs) εκφράζουν επίσης ανησυχία για τις επακόλουθες επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν. Το μόνο που θα κάνει η ενδεχόμενη κλιμάκωση είναι να επιδεινώσει την αστάθεια και να απειλήσει ζωές αμάχων, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών εργαζομένων και εργαζομένων στις μεταφορές σε λιμάνια, αεροδρόμια και εν πλω, οι οποίοι ήδη αναφέρονται μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών καθώς η βία εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή, όντες παγιδευμένοι στα διασταυρούμενα πυρά. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να βυθιστεί η περιοχή σε έναν ευρύτερο, καταστροφικό πόλεμο. Το παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα στέκεται ενωμένο στην απόρριψη της χρήσης στρατιωτικής βίας που τροφοδοτεί κύκλους βίας και υπονομεύει τα θεμέλια της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της πολυμερούς συνεργασίας. Η διπλωματία — και όχι η ένοπλη αντιπαράθεση — παραμένει η μόνη νόμιμη οδός προς την ασφάλεια και τη διαρκή ειρήνη. Ως συνδικάτα που εκπροσωπούν εκατομμύρια εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους και ηπείρους, καλούμε τη διεθνή κοινότητα:

Να καταδικάσει τη χρήση στρατιωτικής βίας από όλες τις πλευρές και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Να διασφαλίσει άμεση κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποκλιμάκωση.

Να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία και στον διάλογο, συμπεριλαμβανομένου ενός ενισχυμένου και συντονισμένου ρόλου για τα Ηνωμένα Έθνη.

Να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ και της προστασίας των αμάχων.

Να προστατεύσει καίριες δημόσιες υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εργασίας.

Να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τις δημοκρατικές ελευθερίες και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι GUFs εκφράζουν την αταλάντευτη αλληλεγγύη τους προς τους εργαζόμενους, τα ανεξάρτητα συνδικάτα και τις κοινότητες στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή. Οι φωνές των εργαζομένων — που πολύ συχνά φιμώνονται από αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης και από τη λογική της στρατιωτικοποίησης — πρέπει να ακουστούν. Το μέλλον του Ιράν και της περιοχής πρέπει να καθοριστεί από τον ίδιο το λαό, απαλλαγμένο από εξωτερική επιθετικότητα και εσωτερική καταπίεση. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός κόσμου στον οποίο οι συγκρούσεις επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων, ο πολυμερής διάλογος ενισχύεται και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, δημοκρατία και ειρήνη. Υπογράφοντες: