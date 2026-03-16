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Ανάκαμψη των τιμών σε γεωργία – κτηνοτροφία: Εισροές +0,6% και εκροές +1,3% τον Ιανουάριο
Ειδήσεις
12:59 - 16 Μαρ 2026

Ανάκαμψη των τιμών σε γεωργία – κτηνοτροφία: Εισροές +0,6% και εκροές +1,3% τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών στη γεωργία και κτηνοτροφία εμφανίζει ανάκαμψη τον Ιανουάριο του 2026, με άνοδο 1,3% στις τιμές εκροών σε σύγκριση με πέρσι, χάρη στην εκτίναξη 4,7% της ζωικής παραγωγής, ενώ οι τιμές της φυτικής παραγωγής σημείωσαν μικρή υποχώρηση 0,6%.

Παράλληλα, οι τιμές εισροών αυξήθηκαν 0,6%, με μικρές αλλά σημαντικές ανατιμήσεις 0,4% στα αναλώσιμα μέσα και 0,9% στον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, αναδεικνύοντας την επίδραση του κόστους παραγωγής στην ελληνική αγροτική οικονομία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό report:

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,3%.
Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιανουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 8,1% (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,3%, τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 (Πίνακας 1), προκύπτει:
α) από την αύξηση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και
β) από τη μείωση κατά 0,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,5% (Πίνακας 2).

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,9% (Πίνακας 3).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2025 με τον Ιανουάριο 2024 (Πίνακας 4, Γράφημα 1).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,6%, τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 (Πίνακας 4), οφείλεται:
α) στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και
β) στην αύξηση κατά 0,9% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

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