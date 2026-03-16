ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική μείωση των θανάτων στην Ελλάδα το 2025 - Μείωση 3,6% σε σχέση με πέρσι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων για την περίοδο από την πρώτη (1η) έως και την πεντηκοστή δεύτερη (52η) εβδομάδα του έτους 2025 (30/12/2024 – 28/12/2025), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ημερομηνιών ISO8601. Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πενήντα δύο (52) εβδομάδες του 2025 (30/12/2024 - 28/12/2025) ανήλθαν σε 121.566 (61.507 άνδρες και 60.059 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (01/01/2024 - 29/12/2024) είχαν ανέλθει σε 126.164 (63.767 άνδρες και 62.397 γυναίκες) σημειώνοντας μείωση κατά 4.598 θανάτους (-3,6%). Μείωση κατά 10.546 θανάτους (-8,0%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πενήντα δύο (52) εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2019 - 2024 (132.112 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2019 - 2024 ανέρχονται σε -1,2% το 2024 σε σχέση με το 2023 (127.671), -9,0% το 2023 σε σχέση με το 2022 (140.342), -2,3% το 2022 σε σχέση με το 2021 (143.668), 10,3% το 2021 σε σχέση με το 2020 (130.288) και 4,6% το 2020 σε σχέση με το 2019 (124.538).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά τις πενήντα δύο (52) εβδομάδες του 2025 σε σχέση με τις αντίστοιχες εβδομάδες του 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 29η (14/07/2025 - 20/07/2025), την 28η (07/07/2025 - 13/07/2025) και την 33η εβδομάδα (11/08/2025 - 17/08/2025) κατά 32,8%, 19,6% και 16,3% αντίστοιχα.

Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 9η (24/02/2025 - 02/03/2025), την 11η (10/03/2025 - 16/03/2025) και την 10η εβδομάδα (03/03/2025 - 09/03/2025) κατά 18,1%, 17,8% και 17,0% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.

Από την ανάλυση του συνόλου των θανάτων ανά ηλικιακή ομάδα των θανόντων για τις πενήντα δύο (52) εβδομάδες του έτους 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε δεκαέξι (16) ηλικιακές ομάδες και αύξηση σε τρεις (3). Οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 (1.522 θάνατοι), 80 έως 84 (1.118 θάνατοι) και 65 έως 69 (483 θάνατοι), ενώ η κυριότερη αύξηση καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 5 έως 9 (16 θάνατοι)

Από την ανάλυση του συνόλου των θανάτων ανά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, κατά την περίοδο των πενήντα δύο (52) εβδομάδων του έτους 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2024, καταγράφηκαν μειώσεις στις δώδεκα από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας, με τις σημαντικότερες, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 1.361, 704 και 624 θανάτους αντίστοιχα.