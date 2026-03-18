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Πώληση καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους: Αυστηρότεροι έλεγχοι μέσω ψηφιακών εργαλείων και αστυνόμευση – Τι αλλάζει
Ειδήσεις
16:16 - 18 Μαρ 2026

Πώληση καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους: Αυστηρότεροι έλεγχοι μέσω ψηφιακών εργαλείων και αστυνόμευση – Τι αλλάζει

Reporter.gr Newsroom
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Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του «Οδικού Χάρτη και Επιχειρησιακού Σχεδίου» σχετικά με την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων υπουργείων.  

Κατά την παρουσίαση υπογραμμίστηκε ότι, παρά το γεγονός πως η απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους είναι ήδη κατοχυρωμένη σε νομοθετικό επίπεδο, η κύρια πρόκληση παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή της στην πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται έμφαση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως τα συστήματα πιστοποίησης ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά.

Ειδική αναφορά έγινε και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με έμφαση στον νόμο 5216/2005, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου για όλα τα σημεία πώλησης. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι τα νέα προϊόντα καπνού, όπως τα θερμαινόμενα, εξακολουθούν να εγκυμονούν κινδύνους εθισμού λόγω της νικοτίνης, παρότι διαφοροποιούνται ως προς την έκθεση σε ορισμένες επιβλαβείς ουσίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε περιπτώσεις ελλιπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως οι ιδιωτικές εκδηλώσεις με παρουσία ανηλίκων. Για τον λόγο αυτό προωθείται η καταγραφή και ο έλεγχος τέτοιων εκδηλώσεων μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, η ευθύνη επεκτείνεται πλέον και στον φυσικό διαθέτη των προϊόντων σε ανηλίκους, πέρα από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στους ελέγχους, με σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων να μεταφέρεται στις αστυνομικές αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5yn1tuxmld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όπως επισημάνθηκε, έχει ήδη αναπτυχθεί στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ενώ έχουν συσταθεί δομές όπως η Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης και γραφεία προστασίας ανηλίκων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης κοινωνικών ζητημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν πραγματοποιηθεί 82.000 έλεγχοι για τη διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, με 313 συλλήψεις να έχουν καταγραφεί. Επιπλέον, έχουν δηλωθεί 121 ιδιωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων.

Στο πεδίο της κοινωνικής αστυνόμευσης συνολικά, αναφέρθηκαν 13.000 καταγγελίες για περιστατικά οικογενειακής βίας, εκ των οποίων 650 περιπτώσεις οδήγησαν σε προφυλακίσεις, υπογραμμίζοντας τη διεύρυνση των παρεμβάσεων των αρχών σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι στην ενημέρωση παρέστησαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5yecya9m3d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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