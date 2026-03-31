Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση σε περιπτώσεις που σχολεία αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω κακοκαιρίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις που σχολικές μονάδες αναστείλουν τη λειτουργία τους με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων περιστατικών, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας μπορεί να εκδίδονται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, η τηλεκπαίδευση τίθεται σε εφαρμογή άμεσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της διδασκαλίας και η ομαλή λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και συνεργάζονται με τις σχολικές μονάδες για την έγκαιρη εφαρμογή της διαδικασίας όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή υποστήριξης στην εκπαιδευτική κοινότητα.