Αττική: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλου κρέατος – Τριπλάσιες ποσότητες σε σχέση με πέρσι

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο 5.746 ελέγχων αγορανομικού και υγειονομικού χαρακτήρα που διενήργησε από τις αρχές Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη (9 Απριλίου), προχώρησε – δια των αρμόδιων υπηρεσιών της – σε κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα που ανέρχονται συνολικά σε 244.770 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν διενεργηθεί 4.236 έλεγχοι, είχαν κατασχεθεί 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων και τα πρόστιμα είχαν φτάσει τις 157.000 ευρώ.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδεικνύουν μια οργανωμένη, συνεπή και αποφασιστική προσπάθεια, με ενισχυμένη παρουσία στην αγορά σε μια περίοδο όπου οι τιμές των προϊόντων επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ενισχυθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων που φτάνουν στο πασχαλινό τραπέζι. Επισήμανε επίσης ότι στηρίζονται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια και νομιμότητα, ενώ έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας, δηλώνοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

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Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποίησαν ελέγχους σε 2.498 επιχειρήσεις, με την επιβολή των συνολικών προστίμων να φτάνει τα 244.770 ευρώ. Οι έλεγχοι κάλυψαν, μεταξύ άλλων, πωλητές σε λαϊκές αγορές και παζάρια, παντοπωλεία, κρεοπωλεία και οπωροπωλεία, καταστήματα εστίασης και αρτοποιεία–ζαχαροπλαστεία. Παράλληλα έγιναν έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων και σε ζυγαριές.

Αναλυτικά, σημαντικό μέρος των προστίμων αφορά πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία–ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία και καταστήματα εστίασης, με τα ποσά να κατανέμονται ανά κατηγορία επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής πραγματοποίησαν 2.236 ελέγχους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Από αυτούς, οι περισσότεροι αφορούσαν την εσωτερική αγορά, ενώ σημαντικός αριθμός σχετίστηκε με εξαγωγές και ελέγχους σε σφαγεία. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλου κρέατος και έγιναν συστάσεις συμμόρφωσης σε δεκάδες περιπτώσεις.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταγράφεται αύξηση των ελέγχων στην αγορά και στις εξαγωγές, ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι ποσότητες κρέατος που κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησαν πάνω από 1.000 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικής, κομμωτήρια και καταστήματα τροφίμων, καθώς και ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων της αγοράς, όπως εταιρείες διανομής τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τροφίμων και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.