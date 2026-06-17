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Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ
Ειδήσεις
14:39 - 17 Ιουν 2026

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η Ελλάδα να περάσει από την ψηφιοποίηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας στην έρευνα και στις «έξυπνες» υπηρεσίες του δημοσίου, επεσήμανε ο καθηγητής της Επιστήμης Υπολογιστών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του.

Οι τοποθετήσεις του κορυφαίου Έλληνα επιστήμονα έγιναν στο πλαίσιο δημόσιου διαλόγου που είχε με τον Γενικό Διευθυντή και μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel, με αντικείμενο τον μετασχηματισμό που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στο κράτος και στην κοινωνία.

Καλωσορίζοντας τον καθηγητή του ΜΙΤ, Κ. Δασκαλάκη, ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος, επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια των 32 ετών της ακαδημαϊκής του πορείας συνάντησε πολύ ταλαντούχους, πολλά υποσχόμενους φοιτητές, ωστόσο ελάχιστοι από αυτούς κατάφεραν να αναδειχθούν σε επιστήμονες διεθνούς κύρους, παραμένοντας ταυτόχρονα τόσο προσηνείς και ευπροσήγοροι άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Δασκαλάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον τομέα της ψηφιοποίησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση του Δημοσίου με τον πολίτη. Ωστόσο, όπως τόνισε, η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η μετάβαση σε μια νέα γενιά «έξυπνων» δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες θα αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων και να προσφέρουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως τόνισε, η χώρα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικά επιστημονικά εφόδια, ωστόσο απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστικές επενδύσεις ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική ερευνητική κοινότητα που θα παράγει γνώση, τεχνολογία και καινοτομία με διεθνή απήχηση.

Συμπλήρωσε, δε, ότι Ελλάδα και Γερμανία έχουν μπροστά τους σημαντικές ευκαιρίες για κοινές δράσεις στον τομέα της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία, τομείς όπου όπως υπογράμμισε θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, ο καθηγητής του MIT σημείωσε ότι σε μια κοινωνία και μια οικονομία που θα εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο με τη βοήθεια της τεχνολογίας, το στοιχείο που θα αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη αξία θα είναι η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του ανθρώπου, χωρίς να υποκαθιστά τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μοναδικό, με βασικότερο τη δημιουργική σκέψη.

Ο κ. Κ. Δασκαλάκης σημείωσε ακόμη ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η δυνατότητά της να συνδυάζει τεράστιους όγκους δεδομένων και γνώσης, εντοπίζοντας με εξαιρετική ταχύτητα πληροφορίες, πρότυπα και συσχετισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, προσφέρει βαθύτερη πρόσβαση στην ανθρώπινη γνώση και μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να συντονίζουν σύνθετα σύνολα δεδομένων, να μεταφέρουν γνώση από πεδία όπου υπάρχει πλούσια πληροφορία σε τομείς με περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία και να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων. Επιπλέον, μπορούν να αναδείξουν νέες ευκαιρίες έρευνας, ανάπτυξης και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντοπίζοντας περιοχές όπου τα διαθέσιμα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα.

Η συζήτηση ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη η Ελλάδα να επενδύσει συστηματικά στην έρευνα, στην καινοτομία και στις ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα τεχνολογική εποχή και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της προφίλ.

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