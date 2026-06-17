Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας, λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 χλμ., 6 χλμ. και 1.000 μ. Special Olympics, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «SNF NOSTOS RUN 2026».

Πιο συγκεκριμένα, από τις 20:30 και έως την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ από τις 06:00 της ίδιας ημέρας και μέχρι τη λήξη των αγώνων θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, σε βασικές οδικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας (στο τμήμα από Ζαχάρωφ έως Βασιλίσσης Αμαλίας), η Αρδηττού, η Αναπαύσεως, η Μ. Μουσούρου, η Ριζάρη, η Κόκκαλη, καθώς και τμήματα της Παπαδιαμαντοπούλου και της Ερατοσθένους.

Παράλληλα, περιορισμοί θα ισχύσουν και σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς της Καλλιθέας και του ευρύτερου κέντρου, όπως η Ηλιουπόλεως (στο τμήμα Υμηττού–Καρέα), η Καρέα, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Καλλιρρόης, η Φιλελλήνων, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Ηρώδου Αττικού, καθώς και σε τμήματα της Λεωφόρου Συγγρού και των παραδρόμων της.

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στην πλατεία Συντάγματος, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στη Βασιλίσσης Γεωργίου Β΄, καθώς και σε επιμέρους οδούς όπως οι Ευριπίδου, Δοϊράνης, Ταγματάρχου Πλέσσα, Σωκράτους και Δημοσθένους, όπου θα ισχύσουν διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένες ώρες.

Η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή των αγώνων θα απαγορεύεται κατά τις ώρες αποκλεισμού, με εξαίρεση συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους, μεταξύ των οποίων η συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με τη Ρηγίλλης και η συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Κωνσταντίνου με τη Βασιλίσσης Γεωργίου Β΄.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η Τροχαία προτείνει ενδεικτικές εναλλακτικές διαδρομές, μεταξύ των οποίων δρομολόγια μέσω της Λεωφόρου Συγγρού, της Καλλιρρόης, της Αμβρ. Φραντζή, της Βουλιαγμένης, της Φιλολάου, της Υμηττού, της Λεωφόρου Μεσογείων και της Λεωφόρου Κηφισίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδικές αρτηρίες κατά τις ώρες των ρυθμίσεων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.