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Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα
Ειδήσεις
16:50 - 19 Ιουν 2026

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο βασικός κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια άσκοπων πυροβολισμών.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη, καθώς τόσο οι τακτικοί δικαστές όσο και οι ένορκοι έκριναν τον κατηγορούμενο ένοχο, χωρίς να του αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό. Με την ετυμηγορία τους υιοθέτησαν πλήρως την εισαγγελική πρόταση, τόσο ως προς την απόδοση της ενοχής όσο και ως προς την επιβολή της ανώτατης ποινής.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας είχε υπογραμμίσει τη σοβαρότητα της πράξης, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους εγκλήματα δεν πλήττουν μόνο το άμεσο θύμα και την οικογένειά του, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, είχε προτείνει την επιβολή ισόβιας κάθειρξης, κρίνοντας ότι πρόκειται για τη μόνη ποινή που ανταποκρίνεται στη βαρύτητα της υπόθεσης.

Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε αποφασίσει την αθώωση του δεύτερου κατηγορούμενου για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να θεμελιώνουν τη συγκεκριμένη κατηγορία σε βάρος του.

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