MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Τα Mad VIDEO MUSIC AWARDS 26 από την ΔΕΗ πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do, σε μια βραδιά που έγινε sold out πολύ νωρίς και επιβεβαίωσε για ακόμα μία χρονιά τη δυναμική του πιο διαχρονικού μουσικού θεσμού της χώρας.

Συμπληρώνοντας 23 χρόνια, τα Mad VMA 26 από την ΔΕΗ παρουσίασαν μία από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές των τελευταίων ετών, με μεγάλα acts, iconic συνεργασίες, βραβεύσεις, special moments και τη σκηνή του Tae Kwon Do να μετατρέπεται σε έναν καλοκαιρινό προορισμό γεμάτο μουσική, ρυθμό, εικόνες και pop culture ενέργεια.

Με κεντρικό concept το “Summer in Greece”, η φετινή διοργάνωση έφερε στη σκηνή το απόλυτο καλοκαιρινό mood, ενώ το επίσημο τραγούδι των Mad VMA 26 από την ΔΕΗ, η διασκευή του “Summer in Greece” από την Ελένη Φουρέιρα, τον FY και τον Moose, συνόδευσε το Intro Video μεταφέροντας από την πρώτη στιγμή όλη την ενέργεια της μουσικής βραδιάς.

Με τη στήριξη της ΔΕΗ, που για 6η συνεχόμενη χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού, τα Mad VMA 26 από την ΔΕΗ ένωσαν τη μουσική, την ενέργεια, τους καλλιτέχνες και το κοινό σε ένα show που ανέδειξε τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, τα νέα πρόσωπα που διαμορφώνουν το σήμερα και τις τάσεις που θα συζητηθούν αύριο.

Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας των Mad VMA 26 από την ΔΕΗ αποτέλεσε και το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουνίου στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do, με χιλιάδες επισκέπτες. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ επέστρεψε με ελεύθερη είσοδο και μετέτρεψε το χώρο σε ένα μεγάλο pre-show hotspot με μουσική, με τους GLS, Sarigian και Kidd on stage, meet & greets, αγαπημένους creators, live αναμεταδόσεις από το Mad Radio 106,2, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, activations, food court και πολλές εκπλήξεις. Στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ συμμετείχαν η ΔΕΗ, ο Κωτσόβολος, η Maybelline, το N1 Casino, το Old Spice, η Περιφέρεια Αττικής, το ΕΚΚΟΜΕΔ, η Algida, η Colgate, τα Everest, τα Starbucks και τα Tsakiris, δίνοντας ζωή σε μια εμπειρία που ξεκίνησε το countdown για τη μεγάλη βραδιά των βραβείων.

Τον διαχρονικό μουσικό θεσμό παρουσίασαν ο Θέμης Γεωργαντάς και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ενώ μαζί τους βρέθηκε η φετινή dream team των Superhosts, Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna GRFLD, Upinthehype και Athina Klimi, μεταφέροντας τον παλμό της βραδιάς τόσο onine, όσο και live κάτα τη διάρκεια της βραδιάς.

Η βραδιά ξεκίνησε με το warm up set του Αντώνη Δημητριάδη AD1 μαζί με την Athena Manoukian, δίνοντας στο κοινό την πρώτη δόση ενέργειας πριν από την έναρξη του show.



Ακολούθησε το opening act του Akylas με το “Ferto”, powered by ΔΕΗ, ανοίγοντας τη φετινή σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τον πιο fresh τρόπο.

Στη συνέχεια, η Marseaux ανέβηκε στη σκηνή με το “Granita Lemoni”, ενώ η Marina Spanou παρουσίασε το δικό της medley, φέρνοντας στη σκηνή των Mad VMA μια διαφορετική pop αφήγηση της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε για πρώτη φορά live το “Αλήθεια Τώρα;”, ενώ η LILA ξεσήκωσε το κοινό με τα “Poios na sou to pei” και το ολοκαίνουργιο single “Dopamini”.

Η Ρία Ελληνίδου ερμήνευσε το “Safari” και στη συνέχεια συνάντησε στη σκηνή την Άντζελα Δημητρίου με το “Φταίει Ο Έρωτας”, σε ένα άκρως απρόσμενο ντουέτο.

Στη N1 Casino Πίστα, η Anastasia παρουσίασε το “Σπάστε Τα” με τον Θέμη Γεωργαντά να συμμετέχει στο act, δημιουργώντας ένα από τα πιο fun και δυναμικά moments της βραδιάς και ακολούθως εμφανίστηκε μαζί με την Antigoni στο “Jalla”. Η Anitta, η παγκόσμια superstar της pop και latin μουσικής από τη Βραζιλία, έστειλε το δικό της video «Anastasia x Anitta, Loca, July 10» επιβεβαιώνοτνας τη συνεργασία της με την Anastasia, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στα επόμενα Mad VMA.

Ο Rack ανέβηκε στη σκηνή με το “Paloma” ,ενώ μαζί με τον Sidarta παρουσίασαν το “Amazing Remix”.Ο APON ερμήνευσε τα “Γλυκό Αντίο” και “Καντάδα” και αμέσως μετά συνάντησε τη Μαριώ στη σκηνή για το “Ρεμπέτικο”, σε ένα act που ένωσε το σήμερα με τον αυθεντικό, ρεμπέτικο μουσικό πυρήνα.

Στη σκηνή των Mad VMA 26 από την ΔΕΗ βρέθηκε και η νικήτρια της Eurovision 2026, DARA, η οποία παρουσίασε το “Bangaranga”, φέρνοντας international αέρα και τη μεγάλη ενέργεια της Eurovision στη φετινή διοργάνωση.

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της βραδιάς ήταν το μεγάλο αφιέρωμα στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια μουσικής του διαδρομής. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε το “Δευτέρα” και στη συνέχεια το “MAD 30 The Arcade Mix”, με τα τραγούδια “Αδιάβαστα Μηνύματα”, “Τρέμω” και “Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου”. Η στιγμή κορυφώθηκε με τη συνεργασία του Αντώνη Ρέμου που μαζί με την Klavdia τραγούδησαν, σε επανεκτέλεση το “Πού Να ’Σαι”, σε μία από τις πιο δυνατές και συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Ο Akylas επέστρεψε στη σκηνή με τα “spastoSPASTO” και “Akyla Tequila”, σε ένα act powered by Skoda, ενώ ο FY συνάντησε τη Ρία Ελληνίδου για το “Bam / Φωτιά Με Φωτιά” και στη συνέχεια την Ellize για το “Karalho”σε ένα act powered by Old Spice.

Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο single “Jackie O”, powered by Maybelline, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη θέση της ως μία από τις πιο εκρηκτικές performers της ελληνικής σκηνής.

Ακολούθησε ο Manos, ο οποίος για πρώτη φορά βρέθηκε on-stage ως καλλιτέχνης και μαζί με την Dina παρουσίασαν το “Keno”, ενώ οι Manos & LILA ερμήνευσαν το “Baby”, όπου στην χορευτική ομάδα που τους συνόδευσε βρέθηκαν και οι νικητές των Dance Auditions by Mad Radio 106,2!

Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή με μια εμφάνιση «υπερπαραγωγή», ερμηνεύοντας τα “Λογαριασμός” και “DNA”, ενώ η Marina Satti παρουσίασε τα “Anatoli” και “Koupes”, δίνοντας στη βραδιά ένα ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα.

Η Ανδρομάχη και η Τζένη Κατσίγιαννη παρουσίασαν τις viral επιτυχίες “Καλέ Ποιος Είναι Αυτός” και “Πες Μου Πώς Σε Λένε”, ενώ το closing act της βραδιάς ανέλαβαν ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα. Ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε το “Είπες” και στη συνέχεια μαζί με την Ελένη Φουρέιρα παρουσίασαν τα “Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)” και “Alleluia”, κλείνοντας τη βραδιά με ένα θεαματικό finale.

Τις απονομές των φετινών Mad VMA 26 από την ΔΕΗ πραγματοποίησαν αγαπημένα πρόσωπα από την τηλεόραση, τη μουσική, το θέατρο, την ψυχαγωγία, τα social media και τη δημόσια ζωή.

Η Κατερίνα Καραβάτου απένειμε το βραβείο «Καλύτερο Urban» στον FY για το “Money Dance”, ενώ φέτος το βραβείο «Best Performer» παρέλαβε η Ελένη Φουρέιρα από τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η Στεφανία Γουλιώτη και ο Λεωνίδας Χριστόπουλος παρέδωσαν το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» by ΕΚΚΟΜΕΔ – μια νέα κατηγορία που εγκαινιάστηκε φέτος και θα ενταχθεί πλέον στις υποψηφιότητες των βραβείων - στον Μίνω Μάτσα για τη σύνθεση της μουσική “Καποδίστριας”, ενώ ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς απένειμε το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern» στην Κατερίνα Λιόλιου.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παρουσίασε τον νικητή της κατηγορίας «Καλλιτέχνης Ποπ» που ήταν ο APON, ενώ η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απένειμαν το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό» στον Θοδωρή Φέρρη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απένειμε το βραβείο «Τραγούδι Viral» στον Akylas για το “Ferto”, ενώ το βραβείο «Viral Hero» απονεμήθηκε στον Fipster από την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τον Akylas.

Το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» απέσπασε η Ελένη Φουρέιρα για το «Alleluia», με τη Μαρία Σολωμού να πραγματοποιεί την απονομή, ενώ η Marina Satti βραβεύτηκε στην κατηγορία «Καλύτερο Ποπ» για το «Lola» από την Αθηνά Κλήμη και τον Dr. Chris.Η Χριστίνα Μπόμπα απένειμε το βραβείο «Καλύτερο Album» στη Marina Satti για το “Pop Too”, ενώ η Μαρία Μπεκατώρου μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά πραγματοποίησαν την τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου πραγματοποίησε την απονομή του βραβείου «Καλύτερο Λαϊκό Modern» στην Κατερίνα Λιόλιου για το «Λογαριασμός», ενώ το βραβείο «Καλύτερη Μπαλάντα» παρέδωσε στον APON για το «Καθρέφτης» ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Η Ελίνα Παπίλα και η Έλενα Χριστοπούλου απένειμαν το βραβείο «Καλύτερο Ντουέτο» στους Toquel & LILA για το “Poios na sou to pei”, το οποίο παρέλαβε η LILA και για τους δύο, ενώ η Δήμητρα Κατσαφάδου απένειμε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό» στον Θοδωρή Φέρρη για το “Κατάματα”.

Ο Θέμης Γεωργαντάς βρέθηκε στη σκηνή μαζί με την DARA, για μία ξεχωριστή βράβευση στον Δημήτρη Κοντόπουλο για τη διαχρονική προσφορά του στην ελληνική δισκογραφία, ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Αρσενάκος, Co-Founder & CEO της Panik Records παρέδωσε στην Dara διπλή τιμητική πλακέτα για την επιτυχία του «Bangaranga”.

Η Marianna Grlfd, ο Giorgos Davos και η Upinthehype ανέβηκαν στη σκηνή για την απονομή του βραβείου «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban», το οποίο κατέκτησε ο Rack.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ανακοίνωσε τα βραβεία «Τραγούδι της Χρονιάς Airplay», το οποίο απονεμήθηκε στην Άννα Βίσση για το τραγούδι «Όλα για Όλα» και «Τραγούδι της Χρονιάς Digital», το οποίο απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Αργυρό για το τραγούδι «Nero», σε συνεργασία με τον Noizy. Οι δύο καλλιτέχνες, έστειλαν το ευχαριστήριο μήνυμά τους, μέσω video καθώς δεν μπόρεσαν να βρεθούν στα φετινά βραβεία.

Ο Κώστας Μαλιάτσης απένειμε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop» στον Saske για το “5AM”, ενώ ο Θέμης Γεωργαντάς μαζί με τους Superhosts παρουσίασαν την κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος», με νικητή τον Akylas.

Οι νικητές των Mad Video Music Awards 26 από την ΔΕΗ:

ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY - MONEY DANCE

BEST PERFORMER

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

APON

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIRAL

AKYLAS - FERTO

VIRAL HERO

FIPSTER

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ - ALLELUIA

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ

MARINA SATTI - LOLA

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

MARINA SATTI - POP TOO

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΪΚΟ MODERN

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

APON - ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

TOQUEL & LILA - POIOS NA SOU TO PEI

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ - ΚΑΤΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN

RACK

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ AIRPLAY

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ- ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ DIGITAL

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ & NOIZY - NERO

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP

SASKE - 5AM

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

AKYLAS

Δείτε εδώ φωτογραφικό υλικό

https://tinyurl.com/pzrs6ejy

Δείτε εδώ video highlights από τις εμφανίσεις και τις απονομές





Δείτε εδώ στιγμιότυπα από το Red Carpet





Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθούν για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 21:00.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΕΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

MAYBELLINE

Ν1 CASINO

OLD SPICE

SKODA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ALGIDA

COLGATE

EVEREST

STARBUCKS

TSAKIRIS

DRNS

WONDER ROOM

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΚΚΟΜΕΔ