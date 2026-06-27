Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Παράταση έως την 1η Ιανουαρίου 2027 δίνεται στην προθεσμία συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές για τα φαρμακεία αυτοκινήτου, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ιδιοκτήτες οχημάτων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου, ωστόσο το υπουργείο αποφάσισε να μεταθέσει την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου οι οδηγοί να προμηθευτούν και να εξοπλίσουν τα φαρμακεία των οχημάτων τους με τα προβλεπόμενα υλικά πρώτων βοηθειών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, κατά τους ελέγχους της Τροχαίας, όσα οχήματα δεν διαθέτουν φαρμακείο που να πληροί τις νέες προδιαγραφές θα υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Η υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις μοτοσικλέτες και γενικότερα τα δίκυκλα.

Τι αλλάζει στα φαρμακεία αυτοκινήτου

Οι νέες προδιαγραφές, οι οποίες εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164/2022, προβλέπουν ότι κάθε φαρμακείο αυτοκινήτου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 διαφορετικά είδη πρώτων βοηθειών.

Μεταξύ των υποχρεωτικών υλικών περιλαμβάνονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, αποστειρωμένοι επίδεσμοι διαφόρων τύπων, γάντια μίας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού, καθώς και άλλα απαραίτητα εφόδια για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών έως την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι νέες απαιτήσεις δεν αφορούν μόνο την παρουσία των συγκεκριμένων υλικών, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές τους, ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών.